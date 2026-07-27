Однак агроном Ігор, автор YouTube-каналу "Дача агронома", запевняє, що в більшості випадків проблему можна виправити. За його словами, якщо правильно скоригувати живлення, огірки здатні відновити активне плодоношення вже приблизно за тиждень.

Чому огірки перестають плодоносити?

Фахівець пояснює, що одна з найпоширеніших причин – порушення балансу калію. Якщо рослини взагалі не підживлювали протягом сезону, вони можуть страждати від гострого дефіциту цього елемента. Водночас надмірне внесення калійних добрив також шкодить культурі.

Якщо ви взагалі не підживлювали огірки протягом сезону, то у вас виникла гостра нестача калію. Але якщо ви підживлювали їх дуже щедро, з великою ймовірністю стався надлишок. А надлишок калію так само зупиняє як розвиток огірка, так і його плодоношення,

– пояснив агроном.

При цьому симптоми дефіциту та надлишку калію дуже схожі, зокрема:

огірки можуть набувати форми гачка або ялинки,

а краї листя починають жовтіти чи скручуватися.

Чим підживити огірки наприкінці літа: дивіться відео

Чим підживити огірки наприкінці літа?

Щоб швидко відновити баланс поживних речовин, агроном рекомендує використовувати не одне, а одразу три калійні добрива. За його словами, найкраще поєднати:

гумат калію;

сульфат калію;

монофосфат калію.

Кожне з цих добрив, окрім калію, містить додаткові елементи, які допомагають рослині швидше відновитися.

Вони всі є калійними, але ми навмисно використовуємо саме три види, бо кожен із них містить додаткові елементи. Ми поєднуємо гумат калію, сульфат калію та монофосфат калію,

– зазначив фахівець.

Підживлення він радить проводити одночасно двома способами: під корінь і по листю. Такий підхід допомагає швидше доставити поживні речовини до тканин рослини, а перші позитивні зміни можуть з'явитися вже протягом тижня.