Понадобится только одно средство: мастер объяснил, как спасти отклеенные обои

Со временем даже качественно поклеенные обои могут начать отклеиваться на стыках или образовывать небольшие вздутия. Многие в такой ситуации получают остатки обойного клея, однако это не всегда самое удобное решение, особенно если нужно подклеить всего несколько сантиметров полотна.

Автор ютуб-канала Smart Fox рассказал о простом способе, который поможет устранить проблему буквально за несколько минут.

Что делать, если отклеился кусок обоев?

Прежде чем браться за ремонт, мастер советует оценить масштаб повреждения . Для этого достаточно аккуратно подцепить обои шпателем и проверить, насколько большой участок потерял сцепление со стеной.

Все, что вам нужно сделать – это с помощью шпателя проверить, насколько сильно обои действительно отклеились. Готовить целую порцию клея только ради нескольких небольших участков просто нецелесообразно.

– объяснил блоггер.

Для локального ремонта мастер рекомендует приобрести специальный клей для швов , продающийся в небольших тюбиках. Его преимущество заключается в том, что средство не нужно разводить водой – клей сразу готов к использованию, а узкий носик позволяет наносить его точно в место, где отклеились обои.

По словам автора видео, нужно немного отодвинуть полотно, нанести клей непосредственно на стену или на оборотную сторону обоев, после чего равномерно распределить его. Затем обои следует прижать назад и тщательно прокатать специальным валиком для швов , чтобы удалить воздух и обеспечить надежное приклеивание.

Чем быстро приклеить обои, если отклеился шов: смотрите видео

Почему отклеиваются обои?

Сквозняки во время высыхания

Это одна из самых распространенных причин. Если после поклейки открывать окна или двери, то клей высыхает неравномерно. В результате края полотен могут начать отставать от стены, а швы – расходиться.

Плохо подготовленные стены

Если перед поклейкой не убрать пыль, остатки старой краски или обоев или не загрунтовать поверхность, то клей не сможет обеспечить надежное сцепление со стеной.

Неправильно подобранный или плохо разведенный клей

Каждый тип обоев требует соответствующего клея. Использование универсального клея для тяжелых виниловых или флизелиновых обоев может привести к тому, что они начнут отклеиваться.

Слишком быстрое высыхание

Прямые солнечные лучи, высокая температура или горячие батареи могут заставить клей высыхать слишком быстро. Поэтому обои не успевают равномерно приклеиться и могут деформироваться.

Чрезмерная влажность в помещении

Если в комнате постоянно высокая влажность или плохая вентиляция (например, в ванной или кухне), клей постепенно теряет свои свойства, а обои начинают отставать от стены.

Неравномерное нанесение клея

Если клей был нанесен с пробелами или его оказалось мало, отдельные участки полотна могут не приклеиться должным образом.

Усадка новостройки

В новопостроенных домах стены могут давать незначительную усадку в течение первых лет. Поэтому на обоях иногда появляются трещины или расходятся швы.