Автор ютуб-канала Smart Fox рассказал о простом способе, который поможет устранить проблему буквально за несколько минут.

Что делать, если отклеился кусок обоев?

Прежде чем браться за ремонт, мастер советует оценить масштаб повреждения . Для этого достаточно аккуратно подцепить обои шпателем и проверить, насколько большой участок потерял сцепление со стеной.

Все, что вам нужно сделать – это с помощью шпателя проверить, насколько сильно обои действительно отклеились. Готовить целую порцию клея только ради нескольких небольших участков просто нецелесообразно.
– объяснил блоггер.

Для локального ремонта мастер рекомендует приобрести специальный клей для швов , продающийся в небольших тюбиках. Его преимущество заключается в том, что средство не нужно разводить водой – клей сразу готов к использованию, а узкий носик позволяет наносить его точно в место, где отклеились обои.

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По словам автора видео, нужно немного отодвинуть полотно, нанести клей непосредственно на стену или на оборотную сторону обоев, после чего равномерно распределить его. Затем обои следует прижать назад и тщательно прокатать специальным валиком для швов , чтобы удалить воздух и обеспечить надежное приклеивание.

Чем быстро приклеить обои, если отклеился шов: смотрите видео

Почему отклеиваются обои?

  • Сквозняки во время высыхания

Это одна из самых распространенных причин. Если после поклейки открывать окна или двери, то клей высыхает неравномерно. В результате края полотен могут начать отставать от стены, а швы – расходиться.

  • Плохо подготовленные стены

Если перед поклейкой не убрать пыль, остатки старой краски или обоев или не загрунтовать поверхность, то клей не сможет обеспечить надежное сцепление со стеной.

  • Неправильно подобранный или плохо разведенный клей

Каждый тип обоев требует соответствующего клея. Использование универсального клея для тяжелых виниловых или флизелиновых обоев может привести к тому, что они начнут отклеиваться.

  • Слишком быстрое высыхание

Прямые солнечные лучи, высокая температура или горячие батареи могут заставить клей высыхать слишком быстро. Поэтому обои не успевают равномерно приклеиться и могут деформироваться.

  • Чрезмерная влажность в помещении

Если в комнате постоянно высокая влажность или плохая вентиляция (например, в ванной или кухне), клей постепенно теряет свои свойства, а обои начинают отставать от стены.

  • Неравномерное нанесение клея

Если клей был нанесен с пробелами или его оказалось мало, отдельные участки полотна могут не приклеиться должным образом.

  • Усадка новостройки

В новопостроенных домах стены могут давать незначительную усадку в течение первых лет. Поэтому на обоях иногда появляются трещины или расходятся швы.