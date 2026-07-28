Автор ютуб-канала Smart Fox рассказал о простом способе, который поможет устранить проблему буквально за несколько минут.
Что делать, если отклеился кусок обоев?
Прежде чем браться за ремонт, мастер советует оценить масштаб повреждения . Для этого достаточно аккуратно подцепить обои шпателем и проверить, насколько большой участок потерял сцепление со стеной.
Все, что вам нужно сделать – это с помощью шпателя проверить, насколько сильно обои действительно отклеились. Готовить целую порцию клея только ради нескольких небольших участков просто нецелесообразно.
– объяснил блоггер.
Для локального ремонта мастер рекомендует приобрести специальный клей для швов , продающийся в небольших тюбиках. Его преимущество заключается в том, что средство не нужно разводить водой – клей сразу готов к использованию, а узкий носик позволяет наносить его точно в место, где отклеились обои.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
По словам автора видео, нужно немного отодвинуть полотно, нанести клей непосредственно на стену или на оборотную сторону обоев, после чего равномерно распределить его. Затем обои следует прижать назад и тщательно прокатать специальным валиком для швов , чтобы удалить воздух и обеспечить надежное приклеивание.
Чем быстро приклеить обои, если отклеился шов: смотрите видео
Почему отклеиваются обои?
- Сквозняки во время высыхания
Это одна из самых распространенных причин. Если после поклейки открывать окна или двери, то клей высыхает неравномерно. В результате края полотен могут начать отставать от стены, а швы – расходиться.
- Плохо подготовленные стены
Если перед поклейкой не убрать пыль, остатки старой краски или обоев или не загрунтовать поверхность, то клей не сможет обеспечить надежное сцепление со стеной.
- Неправильно подобранный или плохо разведенный клей
Каждый тип обоев требует соответствующего клея. Использование универсального клея для тяжелых виниловых или флизелиновых обоев может привести к тому, что они начнут отклеиваться.
- Слишком быстрое высыхание
Прямые солнечные лучи, высокая температура или горячие батареи могут заставить клей высыхать слишком быстро. Поэтому обои не успевают равномерно приклеиться и могут деформироваться.
- Чрезмерная влажность в помещении
Если в комнате постоянно высокая влажность или плохая вентиляция (например, в ванной или кухне), клей постепенно теряет свои свойства, а обои начинают отставать от стены.
- Неравномерное нанесение клея
Если клей был нанесен с пробелами или его оказалось мало, отдельные участки полотна могут не приклеиться должным образом.
- Усадка новостройки
В новопостроенных домах стены могут давать незначительную усадку в течение первых лет. Поэтому на обоях иногда появляются трещины или расходятся швы.