Женщина решила добавить в краску для стен блестки: результат очаровал сеть

Покраска стен, наверное, самый легкий вариант для обновления интерьера. Однако даже такой способ декорирования можно обыграть по-своему.

Так, женщина решила добавить к краске блестки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео в TikTok пользовательницы @chellered.

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Безопасно ли добавлять блестки в краску?

Пользовательница сети рассказала, что делала ремонт в комнате для дочери. Девочка захотела, чтобы стены были с блестками, поэтому маме пришлось придумывать, как это воплотить.

Женщина решила добавить блестки прямо в банку с краской. Тщательно перемешав всю смесь, она начала красить стены.

Результат получился потрясающим и очаровал сеть. Покрытие стен оказалось довольно плотным, а краска с блестками добавила комнате эффектности.

Краска с блестками на стенах: смотрите видео

Кроме того, женщина заметила, что краска с блестками легла на стенах равномерно, а затем не образовалось никаких "пустых" участков или нежелательных неровностей. Более того, блестки не сыплются и крепко держатся на стенах.

Женщина показала, отслаиваются ли блестки: смотрите видео

К слову, ранее в сети поделились идеей, как своими руками сделать раздвижные двери. Для этого понадобится минимум инструментов и материалов.