Поляки охотятся за "бабушкиными" сервизами: некоторые из них продаются по цене 10 – 15 тысяч злотых

То, что еще недавно пылилось в сервантах и доставалось только на большие праздники, в Польше превращается в настоящее коллекционное сокровище. Речь идет о фарфоровых сервизах времен социализма, которые в свое время были обычным атрибутом многих домов.

24 Канал выяснил, какие сервизы ищут поляки и сколько готовы за них заплатить.

Какие сервизы сейчас в спросе?

Больше всего ценят фарфор польских фабрик, в частности из Чмелева. Особенно популярны комплекты 1960-х, 1970-х и 1980-х годов с характерными для той эпохи геометрическими, пастельными или золотыми узорами.

Важное значение имеет состояние сервиза. Если он полный, без сколов, трещин и потертостей, его стоимость может быть значительно выше. Еще один фактор – наличие оригинальной маркировки или подписи автора.

Например, Gazeta.pl приводит историю кофейного сервиза 1970-х годов фабрики Ćmielów. Комплект выполнен в красно-белых тонах и украшен изображениями городской архитектуры. Его автором был художник и керамист Лешек Новосельский. Благодаря авторской подписи и идеальному состоянию такой сервиз на одной из торговых платформ оценили в 15 тысяч злотых.

В то же время это не означает, что любой старый сервиз из серванта можно продать за такую сумму. По данным издания, обычные полные комплекты стоят от нескольких сотен до нескольких тысяч злотых, а самые редкие экземпляры могут достигать значительно более высоких цен.

Что есть на польском OLX?

Интерес к такой фарфоровой посуде хорошо виден и на польском OLX. По состоянию на август 2026 года по запросу о сервизах на 12 человек времен ПНР платформа показывает 220 объявлений. Цены сильно различаются:

обычные комплекты можно найти за 200–500 злотых,

тогда как отдельные большие или редкие наборы выставляются по цене 1 700 – 3 000 злотых.

То есть высокие цены касаются прежде всего не массового советского фарфора, а редких, полных и хорошо сохранившихся сервизов.



Какие сервизы сейчас ищут поляки / Фото OLX

Почему старая посуда вдруг стала ценной?

Фарфор времен ПНР переживает новую волну популярности. Интерес коллекционеров связан с тем, что некоторые модели выпускались ограниченными сериями, а часть изделий создана известными польскими дизайнерами. Специалисты советуют в первую очередь посмотреть на дно чашек, тарелок, сахарниц и других предметов.

Именно там обычно находится марка фабрики или другая маркировка, по которой можно определить производителя и примерный период изготовления. Особенно ценными могут быть изделия из Ćmielów и Chodzież, работы известных дизайнеров, лимитированные серии и полные комплекты без повреждений.

Поэтому прежде чем выбрасывать старый сервиз из бабушкиного серванта или отвозить его на дачу, стоит проверить его маркировку. Возможно, обычная на вид фарфоровая посуда окажется коллекционным экземпляром.