24 Канал розібрався, які сервізи шукають поляки та скільки готові за них заплатити.

Які сервізи зараз шукають?

Найбільше цінують порцеляну польських фабрик, зокрема Ćmielów. Особливо популярні комплекти 1960-х, 1970-х та 1980-х років із характерними для тієї епохи геометричними, пастельними або золотими візерунками.

Важливе значення має стан сервізу. Якщо він повний, без сколів, тріщин та потертостей, його вартість може бути значно вищою. Ще один фактор – наявність оригінального маркування або підпису автора.

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Наприклад, Gazeta.pl наводить історію кавового сервізу 1970-х років фабрики Ćmielów. Комплект виконаний у червоно-білих кольорах і прикрашений зображеннями міської архітектури. Його автором був художник і кераміст Лешек Новосельський. Через авторський підпис та ідеальний стан такий сервіз на одній із торгових платформ оцінили у 15 тисяч злотих.

Водночас це не означає, що будь-який старий сервіз із серванта можна продати за таку суму. За даними видання, звичайні повні комплекти коштують від кількох сотень до кількох тисяч злотих, а найрідкісніші екземпляри можуть сягати значно вищих цін.

Що є на польському OLX?

Інтерес до такої порцеляни добре видно і на польському OLX. Станом на серпень 2026 року за запитом щодо сервізів на 12 осіб часів PRL платформа показує 220 оголошень. Ціни дуже різняться:

звичайні комплекти можна знайти за 200 – 500 злотих,

тоді як окремі великі або рідкісні набори виставляють за 1 700 – 3 000 злотих.

Тобто високі ціни стосуються передусім не масової радянської порцеляни, а рідкісних, повних і добре збережених сервізів.



Які сервізи зараз шукають поляки / Фото OLX

Чому старий посуд раптом став цінним?

Порцеляна часів PRL переживає нову хвилю популярності. Зацікавленість колекціонерів пов'язана з тим, що деякі моделі випускали обмеженими серіями, а частина виробів створена відомими польськими дизайнерами. Фахівці радять насамперед подивитися на дно чашок, тарілок, цукорниць та інших предметів.

Саме там зазвичай розташована марка фабрики або інше маркування, за яким можна визначити виробника та приблизний період виготовлення. Особливо цінними можуть бути вироби Ćmielów та Chodzież, роботи відомих дизайнерів, лімітовані серії та повні комплекти без пошкоджень.

Тож перш ніж викидати старий сервіз із бабусиного серванта або відвозити його на дачу, варто перевірити його маркування. Можливо, звичайна на вигляд порцеляна виявиться колекційним екземпляром.