Что посадить рядом с огурцом, чтобы получить щедрый урожай
- Лучшие соседи для огурцов: горох, кукуруза, фасоль, редис, бархатцы, подсолнухи, орегано, чеснок, салат, сельдерей и шнитт-лук.
- Не рекомендуется сажать огурцы рядом с картофелем, шалфеем, мятой, дынями, фенхелем, эвкалиптом, кабачками.
Соседние культуры могут существенно повлиять на урожайность друг друга – сделать его скудным или обильным. Лучшие растения-соседи – это те, которые помогают отпугивать вредителей и не конкурируют за воду и питательные вещества.
The Spruce рассказывает о лучших и худших "компаньонах" для огурцов.
С какими растениями лучше всего высаживать огурцы?
Горох, кукуруза, фасоль и чечевица фасоль и чечевица
Корни этих растений обогащают почву азотом, что полезно для огурцов. А кукуруза еще и может служить естественной опорой и давать тень.
Редис, свекла, морковь и лук
Эти корнеплоды растут преимущественно под землей, поэтому не мешают огурцам. Редис также помогает отпугивать огуречных жуков.
Бархатцы и настурции
Эти цветы отпугивают жуков, трипсов и других вредителей.
Подсолнухи
Высокие подсолнухи могут стать естественной опорой для вьющихся огурцов. Также они привлекают опылителей и могут повышать урожайность.
Орегано и укроп
Оба растения помогают бороться с вредителями. Укроп еще и привлекает полезных насекомых, а многие огородники считают, что он улучшает вкус огурцов.
Чеснок
Чеснок может стимулировать рост огурцов и уменьшать риск грибковых болезней.
Салат
Салат хорошо растет рядом с огурцами и не конкурирует с ними за питательные вещества.
Сельдерей
И сельдерей, и огурцы любят влагу. Кроме того, сельдерей помогает отпугивать белокрылку.
Шнитт-лук
Благодаря сильному запаху он хорошо отпугивает насекомых-вредителей.
Правильно подобранные соседи помогут огурцу лучше уродиться / Фото Pinterest
Какие растения не стоит сажать возле огурцов?
Картофель
Конкурирует с огурцами за воду и питательные вещества и часто болеет фитофторозом.
Шалфей, базилик и розмарин
Ароматные травы могут подавлять рост огурцов и влиять на их вкус.
Мята
Быстро разрастается и забирает у огурцов пространство и питательные вещества.
Дыни и арбузы
Привлекают тех же вредителей, что и огурцы.
Фенхель
Выделяет вещества, которые могут подавлять рост других растений.
Эвкалипт
Может негативно влиять на рост огурцов из-за особых веществ, которые выделяет в почву.
Кабачки и тыквы
Принадлежат к тому же семейству, что и огурцы, поэтому притягивают вдвое больше общих вредителей и болезней.
Когда лучше всего высаживать огурцы?
Огурцы любят тепло, поэтому высаживать их нужно только после того, как минует угроза заморозков. Об этом пишет Southern Living.
Лучше всего огурцы растут в жаркую солнечную погоду, поэтому сажать огурцы советуют через несколько недель после последних весенних заморозков, когда почва прогреется примерно до 21 градусов.
Огурцам также нужна влага – им рекомендуют давать около 2,5 – 5 сантиметров воды в неделю, чтобы почва оставалась постоянно увлажненной.
Если вы выращиваете рассаду в помещении, семена стоит сеять за 3 – 4 недели до последних заморозков. Пересаживать растения в открытый грунт можно тогда, когда земля хорошо прогреется, а риск холодов исчезнет.
Для прямого посева в грунт лучше подождать еще 3 – 4 недели после последних заморозков. Ночная температура в это время должна стабильно держаться не ниже 13 градусов.
Как собрать вдвое больше овощей, чем в прошлом году?
Многие огородники сталкиваются с проблемой, когда овощи сначала обильно плодоносят, а потом урожай резко исчезает еще до конца сезона. Избежать этого помогает метод последовательного высаживания – когда культуры сеют в разное время, чтобы собирать урожай постепенно в течение всего сезона.
Есть несколько способов такого выращивания:
Последовательный посев. Семена высевают не все сразу, а небольшими партиями каждые 2 – 3 недели. Так урожай созревает постепенно. Метод хорошо подходит для салата, фасоли, гороха, моркови, редиса, шпината и зелени.
Смешанные посадки. Различные культуры высаживают рядом в разное время. Например, шпинат можно посадить вместе с помидорами: сначала растет шпинат, а потом томаты занимают больше места.
Севооборот. На одной грядке за сезон выращивают несколько культур поочередно. Например: весной – салат, летом – помидоры, осенью – капусту. Это помогает максимально эффективно использовать огород и получить больше урожая.