Развенчиваем самый распространенный миф: можно ли выбрасывать туалетную бумагу в унитаз

Кажется, что туалетная бумага создана именно для того, чтобы оказаться в унитазе. Но действительно ли это всегда безопасно для вашей сантехники?

Оказывается, даже такая мелочь может вызвать серьезные проблемы – от забитых труб до неприятного запаха в квартире. Когда можно бросать бумагу в унитаз, а когда – нет, расскажет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Какова ситуация в разных странах мира?

Во многих странах Европы или Азии бросание бумаги в унитаз – табу. Там коммунальные системы не приспособлены к большим объемам бытовых отходов, поэтому даже мягкая бумага может быстро засорить трубы.

В Украине же ситуация разная:

в новых домах с современной канализацией это безопасно,

но в старых многоэтажках – не всегда.

Когда бумагу можно бросать в туалет?

Если бумага растворяется в воде. Ищите маркировку "toilet safe" или "rapidly dissolving". Такая бумага распадается на волокна почти сразу после контакта с водой.

Если канализация новая. В частном доме или новостройке с современной пластиковой системой водоотведения – никаких проблем.

Если вы не бросаете слишком много. Даже лучшая бумага не спасет, если выбрасывать ее клочьями. Оптимально – использовать только необходимое количество.



Можно ли выбрасывать туалетную бумагу в унитаз / Фото Unsplash

Когда бросать нельзя?

Если у вас старые трубы или выгребная яма. В таких системах даже тонкая бумага накапливается, создавая пробки. Если вы пользуетесь влажными салфетками, полотенцами или косметической бумагой. Они не растворяются в воде, в отличие от туалетной, и могут забить канализацию за несколько дней. Если замечаете, что вода в унитазе спускается медленнее. Это первый признак того, что трубы уже частично забиты.

Что говорят сантехники?

Большинство мастеров советуют: "Если не уверены в своей канализации – лучше не рисковать". Как пишет BBC Future, гораздо дешевле поставить маленький контейнер возле унитаза, чем платить за прочистку труб или ремонт стояка.

