Развенчиваем самый распространенный миф: можно ли выбрасывать туалетную бумагу в унитаз
- Во многих странах бросание туалетной бумаги в унитаз является табу из-за непригодности коммунальных систем к большим объемам отходов.
- В Украине безопасность зависит от типа канализации: в новых домах это безопасно, тогда как в старых – рискованно.
Кажется, что туалетная бумага создана именно для того, чтобы оказаться в унитазе. Но действительно ли это всегда безопасно для вашей сантехники?
Оказывается, даже такая мелочь может вызвать серьезные проблемы – от забитых труб до неприятного запаха в квартире. Когда можно бросать бумагу в унитаз, а когда – нет, расскажет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Какова ситуация в разных странах мира?
Во многих странах Европы или Азии бросание бумаги в унитаз – табу. Там коммунальные системы не приспособлены к большим объемам бытовых отходов, поэтому даже мягкая бумага может быстро засорить трубы.
В Украине же ситуация разная:
- в новых домах с современной канализацией это безопасно,
- но в старых многоэтажках – не всегда.
Когда бумагу можно бросать в туалет?
- Если бумага растворяется в воде. Ищите маркировку "toilet safe" или "rapidly dissolving". Такая бумага распадается на волокна почти сразу после контакта с водой.
- Если канализация новая. В частном доме или новостройке с современной пластиковой системой водоотведения – никаких проблем.
- Если вы не бросаете слишком много. Даже лучшая бумага не спасет, если выбрасывать ее клочьями. Оптимально – использовать только необходимое количество.
Можно ли выбрасывать туалетную бумагу в унитаз / Фото Unsplash
Когда бросать нельзя?
- Если у вас старые трубы или выгребная яма. В таких системах даже тонкая бумага накапливается, создавая пробки.
- Если вы пользуетесь влажными салфетками, полотенцами или косметической бумагой. Они не растворяются в воде, в отличие от туалетной, и могут забить канализацию за несколько дней.
- Если замечаете, что вода в унитазе спускается медленнее. Это первый признак того, что трубы уже частично забиты.
Что говорят сантехники?
Большинство мастеров советуют: "Если не уверены в своей канализации – лучше не рисковать". Как пишет BBC Future, гораздо дешевле поставить маленький контейнер возле унитаза, чем платить за прочистку труб или ремонт стояка.
