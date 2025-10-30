Розвінчуємо найпоширеніший міф: чи можна викидати туалетний папір в унітаз
- У багатьох країнах кидання туалетного паперу в унітаз є табу через непридатність комунальних систем до великих обсягів відходів.
- В Україні безпечність залежить від типу каналізації: у нових будинках це безпечно, тоді як у старих – ризиковано.
Здається, що туалетний папір створений саме для того, щоб опинитися в унітазі. Але чи справді це завжди безпечно для вашої сантехніки?
Виявляється, навіть така дрібниця може спричинити серйозні проблеми – від забитих труб до неприємного запаху у квартирі. Коли можна кидати папір в унітаз, а коли – ні, розкаже 24 Канал з посиланням на The Guardian.
Яка ситуація у різних країнах світу?
У багатьох країнах Європи чи Азії кидання паперу в унітаз – табу. Там комунальні системи не пристосовані до великих обсягів побутових відходів, тому навіть м'який папір може швидко засмітити труби.
В Україні ж ситуація різна:
- у нових будинках із сучасною каналізацією це безпечно,
- але у старих багатоповерхівках – не завжди.
Коли папір можна кидати у туалет?
- Якщо папір розчиняється у воді. Шукайте маркування "toilet safe" або "rapidly dissolving". Такий папір розпадається на волокна майже відразу після контакту з водою.
- Якщо каналізація нова. У приватному будинку чи новобудові з сучасною пластиковою системою водовідведення – жодних проблем.
- Якщо ви не кидаєте забагато. Навіть найкращий папір не врятує, якщо викидати його жмутками. Оптимально – використовувати лише необхідну кількість.
Чи можна викидати туалетний папір в унітаз / Фото Unsplash
Коли кидати не можна?
- Якщо у вас старі труби чи вигрібна яма. У таких системах навіть тонкий папір накопичується, створюючи пробки.
- Якщо ви користуєтесь вологими серветками, рушниками чи косметичним папером. Вони не розчиняються у воді, на відміну від туалетного, і можуть забити каналізацію за кілька днів.
- Якщо помічаєте, що вода в унітазі спускається повільніше. Це перша ознака того, що труби вже частково забиті.
Що кажуть сантехніки?
Більшість майстрів радять: "Якщо не впевнені у своїй каналізації – краще не ризикувати". Як пише BBC Future, набагато дешевше поставити маленький контейнер біля унітаза, ніж платити за прочищення труб чи ремонт стояка.
