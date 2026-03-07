Не узнаете свой диван: какие трюки сделают интерьер более стильным

Диван часто является центральным элементом гостиной, поэтому от того, как он оформлен, в значительной степени зависит общее впечатление от интерьера. Даже самая стильная мебель может выглядеть обыденно, если ее неправильно стилизовать.

Дизайнеры Homes and Gardens отмечают: существует несколько простых правил, которые помогут быстро сделать диван более элегантным, уютным и гармоничным.

Для этого не нужно покупать новую мебель – иногда достаточно правильно подобранных подушек, текстур и декоративных деталей.

Как улучшить вид дивана?

Правильное соотношение подушек

Одна из самых распространенных ошибок – слишком маленькие декоративные подушки. Стандартные модели, которые продаются в магазинах, часто теряются на большом диване. Специалисты советуют выбирать большие подушки, примерно 50 × 50 сантиметров, которые размещают в углах дивана. В центре можно добавить одну поясничную подушку. Важно создать визуальную иерархию: одна подушка может быть акцентной, тогда как другие должны гармонично поддерживать композицию.

Дизайнеры House Beautiful часто советуют придерживаться еще одного простого правила – нечетного количества подушек. Три или пять декоративных элементов обычно выглядят естественнее и интереснее, чем четное количество. Такой прием создает легкую асимметрию, которая делает композицию более живой и современной.



Какие трюки сделают интерьер более стильным / Фото Pinterest

Сочетайте различные узоры

Если диван имеет однотонную обивку, дизайнеры советуют сантиметривиливо экспериментировать с принтами на подушках. Главное правило – контраст масштаба. Например, крупные геометрические или ботанические орнаменты лучше сочетать с более мелкими узорами. Также помогают декоративные детали – кайма, кисточки или повторение цветов в разных элементах интерьера.

Добавляйте различные текстуры

Текстуры играют важную роль в создании уютной атмосферы. Сочетание различных материалов делает диван более интересным и многослойным. Лен, бархат, букле или гобелен хорошо сочетаются между собой и создают ощущение тепла. Нейтральные ткани можно комбинировать с более выразительными текстурами, чтобы достичь баланса между элегантностью и комфортом.

