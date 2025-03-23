Как удобно высушить простынь на резинке: действенный лайфхак

Простыни на резинке очень удобны в использовании, ведь надежно фиксируются на матрасах. Впрочем, сушить такое постельное белье задача не из легких.

Как легко и быстро высушить простынь на резинке – сообщает 24 Канал со ссылкой на блогера Диану Головец.

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Как повесить простынь на резинке

Простынь на резинке очень неудобно вешать после стирки. Она скручивается, загибается и становится помятой, если ее неправильно повесить.

Так, блогер Диана Головец решила поделиться лайфхаком, как повесить простынь на резинке, чтобы она быстро высохла и не была помятой. В сети советуют взять обычную сушилку для белья и натянуть края простыни на ее края.

Таким образом простынь будет свободно висеть и высыхать, а внутрь – можно повесить другие вещи.

Как легко повесить простынь на резинке: смотрите видео

К слову, менять и стирать постельное белье стирать постельное белье в понедельник – плохая примета. Наши предки считали, что это может принести несчастье.