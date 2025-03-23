Як легко та швидко висушити простирадло на резинці – повідомляє 24 Канал з посиланням на блогерку Діану Головець.

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Як повісити простирадло на резинці

Простирадло на резинці дуже незручно вішати після прання. Воно скручується, загинається та стає пом'ятим, якщо його неправильно повісити.

Так, блогерка Діана Головець вирішила поділитися лайфхаком, як повісити простирадло на резинці, щоб воно швидко висохло і не було пом'ятим. У мережі радять взяти звичайну сушарку для білизни та натягнути краї простирадла на її краї.

У такий спосіб простирадло буде вільно висіти та висихати, а всередину – можна повісити інші речі.

Як легко повісити простирадло на резинці: дивіться відео

До слова, міняти та прати постільну білизну у понеділок – погана прикмета. Наші пращури вважали, що це може принести нещастя.