Втім, зробити трендову губку можна своїми руками. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @house_tokk.

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Трендова губка своїми руками

Трендові губки Scrub Daddy коштують чимало, але і придбати їх не так просто. Їх потрібно шукати у спеціалізованих магазинах або ж замовляти онлайн.

Однак, витрачати кошти на трендову губку немає потреби, адже її можна зробити своїми руками. Ідеєю поділилася у мережі одна з користувачок. Вона розповіла, що можна придбати звичайну змінну губку для швабри.

Так, спочатку потрібно відрізати металеву вставку за допомогою ножа. Потім губку потрібно розрізати на 3 рівні частини. Важливо, щоб ніж дійсно був гострим, аби розрізати губку, а не порвати її.

Також не варто турбуватися, що губка тверда. Достатньо набрати теплої води у миску, за бажанням – додати засіб для миття та залишити губки у воді. Через деякий час вони стануть м'якими й зроблять прибирання набагато легшим.

Як зробити губку для прибирання: дивіться відео

Така губка ідеально прибиратиме весь пил та сміття, а також – не залишатиме розводів. Плюс – варіант з губками своїми руками значно бюджетніший, адже усього за 60 гривень можна отримати відразу 3 губки для прибирання.

До слова, раніше у мережі показали, як зробити лежак для домашнього улюбленця своїми руками.