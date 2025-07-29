Летом мы встречаем не только длинные дни и теплую погоду, но и сезон пыльцы. Желтый налет покрывает все вокруг – в том числе и вашу уличную мебель.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на MyDomaine, это не только неэстетично, но и опасно: пыльца раздражает слизистые, вызывает аллергии и даже привлекает насекомых. К счастью, предотвратить накопление пыльцы несложно. Как ухаживать за садовой мебелью, чтобы сохранить ее чистой, рассказываем далее.

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Как часто чистить мебель от пыльцы

Пыльца является сезонной проблемой, поэтому частота уборки зависит от времени года и количества растений вокруг. Весной это следует делать раз в неделю. Летом – раз в две недели. А осенью и зимой достаточно двух генеральных чисток – в начале и в конце сезона.

Как очистить пыльцу с мебели

Начните с точечной очистки. В бутылку с распылителем добавьте воду и несколько капель средства для мытья посуды. Опрыскайте мебель, особенно подушки, оставьте на несколько минут, а затем потрите грубой губкой. После этого протрите сухой тканью.

Уберите остатки пыльцы. Если губка не справляется, используйте липкую ленту – она эффективно убирает частицы с труднодоступных участков. Затем снова промойте поверхности теплой водой с мылом.

Пилку важно вовремя убирать / Фото Freepik

Проведите глубокую очистку (опционально). Дважды в год мебель следует тщательно мыть. Для этого идеально подходит мойка высокого давления – она удаляет даже застарелую грязь и плесень. Если не имеете такого оборудования, можно обратиться в клининговую службу.

Хорошо высушите мебель. Не оставляйте мебель влажной – пыльца из воздуха быстро прилипнет к ней. Протрите все поверхности сухой тряпкой, чтобы предотвратить повторное загрязнение.

Как сохранить чистоту надолго

Специальные чехлы для садовой мебели защитят от пыльцы, дождя и солнца. Выбирайте модели, которые можно стирать в машинке.

Также как только заметили желтый налет – вытрите его влажной тряпкой. Регулярная точечная очистка уменьшает потребность в сложной уборке.

Кроме того, учитывайте, что пористые поверхности (лоза, ротанг) больше накапливают пыльцу, чем металлические или пластиковые. Если у вас аллергия или мало времени на уборку, лучше выбрать мебель из гладких, легко моющихся материалов.

К слову, чтобы эффективно очистить уличную мебель, важно учитывать советы для разных материалов.