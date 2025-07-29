Як пише 24 Канал з посиланням на MyDomaine, це не лише неестетично, а й небезпечно: пилок подразнює слизові, викликає алергії та навіть приваблює комах. На щастя, запобігти накопиченню пилку нескладно. Як доглядати за садовими меблями, щоб зберегти їх чистими, розповідаємо далі.

До теми Захаращують простір: 8 речей, які не варто зберігати на веранді влітку

Як часто чистити меблі від пилку

Пилок є сезонною проблемою, тож частота прибирання залежить від пори року та кількості рослин навколо. Навесні це варто робити раз на тиждень. Влітку – раз на два тижні. А восени та взимку достатньо двох генеральних чисток – на початку та наприкінці сезону.

Як очистити пилок з меблів

Почніть з точкового очищення. У пляшку з розпилювачем додайте воду та кілька крапель засобу для миття посуду. Обприскайте меблі, особливо подушки, залиште на кілька хвилин, а потім потріть грубою губкою. Після цього протріть сухою тканиною.

Приберіть залишки пилку. Якщо губка не справляється, використайте липку стрічку – вона ефективно прибирає частинки з важкодоступних ділянок. Потім знову промийте поверхні теплою водою з милом.

Пилок важливо вчасно прибирати / Фото Freepik

Проведіть глибоке очищення (опціонально). Двічі на рік меблі слід ретельно мити. Для цього ідеально підходить мийка високого тиску – вона видаляє навіть застарілий бруд і цвіль. Якщо не маєте такого обладнання, можна звернутися до клінінгової служби.

Добре висушіть меблі. Не залишайте меблі вологими – пилок з повітря швидко пристане до них. Протріть усі поверхні сухою ганчіркою, щоб запобігти повторному забрудненню.

Як зберегти чистоту надовше

Спеціальні чохли для садових меблів захистять від пилку, дощу та сонця. Вибирайте моделі, які можна прати в машинці.

Також як тільки помітили жовтий наліт – витріть його вологою ганчіркою. Регулярне точкове очищення зменшує потребу в складному прибиранні.

Крім того, враховуйте, що пористі поверхні (лоза, ротанг) більше накопичують пилок, ніж металеві або пластикові. Якщо у вас алергія або мало часу на прибирання, краще обрати меблі з гладких, легко мийних матеріалів.

До слова, щоб ефективно очистити вуличні меблі, важливо враховувати поради для різних матеріалів.