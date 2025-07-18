Разхламление методом четырех коробок: как это сделать

Время от времени в доме надо проводить расхламление. Это помогает поддерживать порядок в доме, а также позволяет избежать захламленного пространства.

Сделать расхламление можно по методу четырех коробок. Как это сделать – сообщает 24 Канал со ссылкой на TikTok-видео @zelinskaya.i.

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Как сделать расхламление?

Блогер Ирина Зелинская советует делать расхламление по методу 4 коробок:

Первая коробка – все старое и сломанное

Если в доме остаются старые, сломанные или испорченные вещи, то их следует сложить в одну коробку. Из каждой комнаты достаточно взять по одному предмету и это значительно влияет на ощущение пространства, а также освобождает дополнительное место. К примеру, из спальни можно выбросить старое постельное белье или покрывало, из детской – сломанную игрушку, а из кухни – поврежденные формы.

Вторая коробка – вещи в хорошем состоянии

Во вторую коробку следует сложить вещи, которые в хорошем состоянии, но не нужны. Их можно выставить на продажу или отдать на благотворительность. К примеру, можно отдать сезонную одежду, который стал маловат или слишком большой, ненужные игрушки и тому подобное.

Третья коробка – то, что точно нужно

В третью коробку следует сложить вещи, которыми пользуются не так часто, но они точно понадобятся. Это могут быть различные массажеры, рамки, полотенца и тому подобное.

Четвертая коробка – вещи, которыми пользуются реже всего

В четвертую коробку можно сложить какие-то кухонные принадлежности, инструменты или декор, который может понадобиться раз в несколько месяцев.

Такие простые советы позволяют избавиться от захламленного пространства, а также поддерживать чистоту в доме.

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