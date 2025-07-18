Зробити розхламлення можна за методом чотирьох коробок. Як це зробити – повідомляє 24 Канал з посиланням на TikTok-відео @zelinskaya.i.
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Як зробити розхламлення?
Блогерка Ірина Зелинська радить робити розхламлення за методом 4 коробок:
- Перша коробка – все старе і зламане
Якщо у домі залишаються старі, зламані чи зіпсовані речі, то їх слід скласти в одну коробку. З кожної кімнати достатньо взяти по одному предмету й це значно впливає на відчуття простору, а також звільняє додаткове місце. До прикладу, зі спальні можна викинути стару постільну білизну чи покривало, з дитячої – зламану іграшку, а з кухні – пошкоджені форми.
- Друга коробка – речі у гарному стані
У другу коробку слід скласти речі, які у гарному стані, але не потрібні. Їх можна виставити на продаж або віддати на благодійність. До прикладу, можна віддати сезонний одяг, який став замалий чи завеликий, непотрібні іграшки тощо.
- Третя коробка – те, що точно потрібно
У третю коробку слід скласти речі, якими користуються не так часто, але вони точно знадобляться. Це можуть бути різні масажери, рамки, рушники тощо.
- Четверта коробка – речі, якими користуються рідше за все
У четверту коробку можна скласти якесь кухонне приладдя, інструменти чи декор, який може знадобитися раз на кілька місяців.
Такі прості поради дозволяють позбутися захаращеного простору, а також підтримуватимуть чистоту у домі.
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