Зробити розхламлення можна за методом чотирьох коробок. Як це зробити – повідомляє 24 Канал з посиланням на TikTok-відео @zelinskaya.i.

До теми 7 місць у домі, які потрібно прибирати раз на місяць

Як зробити розхламлення?

Блогерка Ірина Зелинська радить робити розхламлення за методом 4 коробок:

Перша коробка – все старе і зламане

Якщо у домі залишаються старі, зламані чи зіпсовані речі, то їх слід скласти в одну коробку. З кожної кімнати достатньо взяти по одному предмету й це значно впливає на відчуття простору, а також звільняє додаткове місце. До прикладу, зі спальні можна викинути стару постільну білизну чи покривало, з дитячої – зламану іграшку, а з кухні – пошкоджені форми.

Друга коробка – речі у гарному стані

У другу коробку слід скласти речі, які у гарному стані, але не потрібні. Їх можна виставити на продаж або віддати на благодійність. До прикладу, можна віддати сезонний одяг, який став замалий чи завеликий, непотрібні іграшки тощо.

Третя коробка – те, що точно потрібно

У третю коробку слід скласти речі, якими користуються не так часто, але вони точно знадобляться. Це можуть бути різні масажери, рамки, рушники тощо.

Четверта коробка – речі, якими користуються рідше за все

У четверту коробку можна скласти якесь кухонне приладдя, інструменти чи декор, який може знадобитися раз на кілька місяців.

Такі прості поради дозволяють позбутися захаращеного простору, а також підтримуватимуть чистоту у домі.

Раніше блогерка перевірила популярні лайфхаки для прибирання. Як виявилося, деякі з них дійсно ефективно працюють.