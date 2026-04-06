Расстояние имеет значение: как размещать овощи на огороде, чтобы иметь щедрый урожай

Каждому овощу нужно достаточно места, чтобы нормально расти. Если посадить растения слишком близко, грядка становится загущенной: растения мешают друг другу, слабеют, чаще болеют и дают меньше плодов.

Правильное расстояние между растениями важно не только для листьев, но и для корней. Об этом пишет Better Homes and gardens.

Как правильно сажать семена и рассаду?

В начале сезона семена часто сеют гуще, иногда по 2 – 3 зерна в одну лунку, чтобы повысить шансы на прорастание. Когда всходы подрастают и появляются первые "настоящие" листочки, их обязательно прореживают:

лишние растения осторожно удаляют или пересаживают, или срезают возле почвы ножницами.

Важно не вырывать лишние ростки с корнем, чтобы не повредить те, что остаются.

Расстояние между растениями и грядками влияет на урожайность / Фото Pinterest

Расстояние для взрослых растений

Каждая культура имеет свои требования к пространству. Маленькие овощи (редис, морковь) могут расти плотнее, а большие (помидоры, тыквы, дыни) требуют значительно больше места.

Ориентировочные расстояния:

Свекла – 7 – 10 сантиметров между растениями, 30 – 45 сантиметров между рядами;

Брокколи – 45 – 60 сантиметров между растениями, 60 – 75 сантиметров между рядами;

Брюссельская капуста – 45 – 60 сантиметров между растениями, 60 – 75 сантиметров между рядами;

Лук – 10 – 15 сантиметров между растениями, 30 – 38 сантиметров между рядами;

Капуста – 45 – 60 сантиметров между растениями, 60 – 75 сантиметров между рядами;

Морковь – 5 – 10 сантиметров между растениями, 45 – 60 сантиметров между рядами;

Огурцы – 30 – 60 сантиметров между растениями, 90 – 120 сантиметров между рядами;

Листовая зелень – 30 – 45 сантиметров между растениями, около 60 сантиметров между рядами;

Салат – 10 – 15 сантиметров между растениями, 30 – 45 сантиметров между рядами;

Дыни – 60 – 90 сантиметров между растениями, 150 – 180 сантиметров между рядами;

Пастернак – 5 – 10 сантиметров между растениями, 45 – 60 сантиметров между рядами;

Перец – 45 сантиметров между растениями, 60 – 75 сантиметров между рядами;

Тыква – 120 – 150 сантиметров между растениями, 150 – 210 сантиметров между рядами;

Редис – 5 сантиметров между растениями, 30 сантиметров между рядами;

Помидоры – 45 – 120 сантиметров между растениями, 120 – 150 сантиметров между рядами;

Кабачки – 60 – 90 сантиметров между растениями, 90 – 120 сантиметров между рядами.

Как сэкономить место на огороде?

Как пишет The Spruce, даже небольшой огород может давать большой урожай, если правильно использовать пространство.

Вертикальное выращивание

Огурцы, кабачки и другие вьющиеся культуры можно поднимать на опоры или сетки. Таким образом вы сэкономите место и улучшите растениям доступ света и воздуха.

Посев в несколько этапов

Быстрорастущие культуры (редис, морковь, свекла) можно высевать постепенно, чтобы грядки не пустовали.

Совместимые посадки

Маленькие растения можно выращивать между более крупными – например, морковь под огурцами на шпалере.

Контейнеры и горшки

Если места мало, овощи можно выращивать в вазонах, ящиках или мешках.

Метод квадратного метра

Грядку делят на маленькие квадраты, и в каждом выращивают определенное количество растений.

Подвязывание томатов

Помидоры подвязывают веревкой между кольями, чтобы не использовать индивидуальные опоры и сэкономить место.

Правильное расстояние между растениями – это ключ к здоровому огороду. Оно помогает избежать болезней, получить лучший урожай и эффективно использовать даже небольшой участок.

