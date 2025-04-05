Кусты для самых темных уголков сада: подборка растений, процветающих в тени

Найти растения, которые прекрасно чувствуют себя в тени, может быть непростой задачей. Однако на самом деле есть много красивых и выносливых кустов, которые могут успешно расти даже в затененных уголках сада.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, благодаря правильному выбору растений вы сможете создать яркие и живописные композиции, которые оживят темные уголки двора. Какие же кусты для этого выбрать, рассказываем далее.

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Гортензия

Гортензии – это одни из самых популярных декоративных кустов. Они цветут в разных оттенках в зависимости от кислотности почвы. А некоторые сорта могут расти даже в полной тени.

Саркококка

Это вечнозеленое растение идеально подходит для сухих теневых садов. Оно имеет глянцевые листья и ранней весной дает маленькие белые цветы с приятным ароматом.

Рододендрон

Этот куст обеспечивает яркое цветение в весенний период и хорошо переносит тень благодаря широким листьям, которые эффективно поглощают свет.

Азалия

Азалия – близкая родственница рододендрона, однако большинство ее сортов являются листопадными. Однако это никоим образом не влияет на ее способность процветать в тени.

Розы

Розы могут показаться неожиданным дополнением к этому списку, поскольку они славятся большой любовью к солнечному свету. Однако некоторые их сорта могут расти в полутени.

Какие растения хорошо чувствуют себя в тени: смотрите видео

Падуб

Этот вечнозеленый кустарник с красными ягодами добавляет декоративности в зимний период, а также не создает хлопот, если растет в тени.

Форзиция

Этот куст известен своими ярко-желтыми весенними цветами и быстрым ростом, а также неприхотливостью к условиям.

Горный лавр

Горный лавр предлагает замечательное вечнозеленые листья и розовое или белое цветение поздней весной. Он на самом деле предпочитает полутень, а не просто терпит ее.

Тис

Этот вечнозеленый куст хорошо переносит как солнце, так и глубокую тень. Можно найти много разных сортов растения, которые подойдут под уникальные условия вашего двора.

К слову, не только тень может быть проблемой в саду. Тип земли также может влиять на состояние растений. Так, к примеру, песчаная почва требует определенных видов цветов, которые смогут адаптироваться к ее условиям.