10 известных растений, которые можно сажать в декабре
- Эксперты выделили 10 растений, которые можно высаживать в декабре, если земля еще не промерзла.
- Среди них – кейл, тюльпаны, мангольд, шпинат, брокколи, лук, укроп, розы, нарциссы и горчица листовая.
Декабрь обычно ассоциируется с подарками, снегом и гирляндами, а не с огородом или садом. Впрочем, так необязательно должно быть. В регионах с мягким климатом декабрь может стать идеальным временем для посадки популярных растений.
Эксперты назвали 10 растений, которые можно высаживать в декабре, если земля еще не промерзла и пригодна для работы, передает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.
Какие растения можно сажать в декабре?
Капуста кейл
В северных регионах садоводы выбирают холодостойкий кейл для поздних посадок. Эксперты советуют работать только с почвой, которая не слишком мокрая – избыток влаги вызывает уплотнение земли и проблемы в будущем.
Тюльпаны
В некоторых регионах декабрь – это еще не слишком поздно для посадки весенних луковиц, если земля не промерзла. Тюльпаны нуждаются в периоде холодной стратификации, поэтому посадка в конце осени – идеальное время.
Мангольд
Мангольд – еще один холодостойкий листовой овощ, который прекрасно подходит для зимних посадок в теплых регионах. Температуры до 9 градусов мороза он переносит хорошо, а холод даже улучшает вкус.
Магнольд можно сажать в начале зимы / Фото Andrew Montgomery
Шпинат
Шпинат легко переносит холод и даже становится вкуснее после заморозков, поскольку повышается концентрация сахаров в листьях.
Брокколи
Брокколи любит прохладу. Растение выдерживает небольшие морозы, а в прохладное время меньше шансов, что она зацветет слишком рано.
Луковица
В теплых зонах декабрь и январь – отличное время для посадки луковиц-севок. Сажайте их на расстоянии около 10 сантиметров.
Укроп
В регионах с мягкой зимой укроп можно высевать в декабре. Он даст урожай весной, но нуждается в защите от внезапных холодных волн.
Розы в виде корневищ
Безлиственные "корневые" саженцы роз лучше всего высаживать в период покоя – в декабре, если земля не замерзла. Так они спокойно приживутся.
Нарциссы
Декабрь – не слишком поздно для высадки нарциссов, гиацинтов и других весенних луковиц, если почва не мерзлая.
Если листья нарциссов появится зимой – это нормально, их верхушки морозостойкие / Фото Evgeniya Vlasova
Горчица листовая
Горчица – еще один холодостойкий листовой овощ, но менее выносливый, чем кейл или шпинат, поэтому может потребовать укрытия.
Издание Homes and gardens пишет, что в начале декабря можно сажать и чеснок, потому что он нуждается в холодном периоде для формирования луковиц. Чесночные зубчики сажают прямо в грунт. Сажайте их на расстоянии 15 сантиметров друг от друга, плоским концом вниз, острым – вверх. Верхушка зубчика должна быть примерно на 2,5 сантиметра ниже поверхности почвы.
Какие растения стоит спрятать дома до первых заморозков?
Эксперт рекомендует переносить бегонии, герани, фатсию японскую, папоротники и кордилины в помещение, чтобы защитить их от заморозков. Также в зону риска входят петунии, фуксии и бальзамины.