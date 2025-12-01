10 известных растений, которые можно сажать в декабре

Декабрь обычно ассоциируется с подарками, снегом и гирляндами, а не с огородом или садом. Впрочем, так необязательно должно быть. В регионах с мягким климатом декабрь может стать идеальным временем для посадки популярных растений.

Эксперты назвали 10 растений, которые можно высаживать в декабре, если земля еще не промерзла и пригодна для работы, передает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Какие растения можно сажать в декабре?

Капуста кейл

В северных регионах садоводы выбирают холодостойкий кейл для поздних посадок. Эксперты советуют работать только с почвой, которая не слишком мокрая – избыток влаги вызывает уплотнение земли и проблемы в будущем.

Тюльпаны

В некоторых регионах декабрь – это еще не слишком поздно для посадки весенних луковиц, если земля не промерзла. Тюльпаны нуждаются в периоде холодной стратификации, поэтому посадка в конце осени – идеальное время.

Мангольд

Мангольд – еще один холодостойкий листовой овощ, который прекрасно подходит для зимних посадок в теплых регионах. Температуры до 9 градусов мороза он переносит хорошо, а холод даже улучшает вкус.

Магнольд можно сажать в начале зимы / Фото Andrew Montgomery

Шпинат

Шпинат легко переносит холод и даже становится вкуснее после заморозков, поскольку повышается концентрация сахаров в листьях.

Брокколи

Брокколи любит прохладу. Растение выдерживает небольшие морозы, а в прохладное время меньше шансов, что она зацветет слишком рано.

Луковица

В теплых зонах декабрь и январь – отличное время для посадки луковиц-севок. Сажайте их на расстоянии около 10 сантиметров.

Укроп

В регионах с мягкой зимой укроп можно высевать в декабре. Он даст урожай весной, но нуждается в защите от внезапных холодных волн.

Розы в виде корневищ

Безлиственные "корневые" саженцы роз лучше всего высаживать в период покоя – в декабре, если земля не замерзла. Так они спокойно приживутся.

Нарциссы

Декабрь – не слишком поздно для высадки нарциссов, гиацинтов и других весенних луковиц, если почва не мерзлая.

Если листья нарциссов появится зимой – это нормально, их верхушки морозостойкие / Фото Evgeniya Vlasova

Горчица листовая

Горчица – еще один холодостойкий листовой овощ, но менее выносливый, чем кейл или шпинат, поэтому может потребовать укрытия.

Издание Homes and gardens пишет, что в начале декабря можно сажать и чеснок, потому что он нуждается в холодном периоде для формирования луковиц. Чесночные зубчики сажают прямо в грунт. Сажайте их на расстоянии 15 сантиметров друг от друга, плоским концом вниз, острым – вверх. Верхушка зубчика должна быть примерно на 2,5 сантиметра ниже поверхности почвы.

Какие растения стоит спрятать дома до первых заморозков?

Эксперт рекомендует переносить бегонии, герани, фатсию японскую, папоротники и кордилины в помещение, чтобы защитить их от заморозков. Также в зону риска входят петунии, фуксии и бальзамины.