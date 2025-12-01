10 відомих рослин, які можна садити у грудні

Грудень зазвичай асоціюється з подарунками, снігом і гірляндами, а не з городом чи садом. Втім, так необов'язково має бути. У регіонах із м’яким кліматом грудень може стати ідеальним часом для посадки популярних рослин.

Експерти назвали 10 рослин, які можна висаджувати у грудні, якщо земля ще не промерзла і придатна для роботи, передає 24 Канал із посиланням на Martha Stewart.

Які рослини можна садити у грудні?

Капуста кейл

У північних регіонах садівники обирають холодостійкий кейл для пізніх посадок. Експерти радять працювати лише з ґрунтом, який не надто мокрий – надлишок вологи спричиняє ущільнення землі та проблеми в майбутньому.

Тюльпани

У деяких регіонах грудень – це ще не надто пізно для посадки весняних цибулин, якщо земля не промерзла. Тюльпани потребують періоду холодної стратифікації, тож посадка наприкінці осені – ідеальний час.

Мангольд

Мангольд – ще один холодостійкий листовий овоч, який чудово підходить для зимових посадок у теплих регіонах. Температури до 9 градусів морозу він переносить добре, а холод навіть покращує смак.

Магнольд можна садити на початку зими / Фото Andrew Montgomery

Шпинат

Шпинат легко переносить холод і навіть стає смачнішим після заморозків, оскільки підвищується концентрація цукрів у листі.

Броколі

Броколі полюбляє прохолоду. Рослина витримує невеликі морози, а в прохолодну пору менше шансів, що вона зацвіте занадто рано.

Цибуля

У теплих зонах грудень і січень – чудовий час для посадки цибулин-сіянок. Садіть їх на відстані близько 10 сантиметрів.

Кріп

У регіонах з м'якою зимою кріп можна висівати у грудні. Він дасть врожай навесні, але потребує захисту від раптових холодних хвиль.

Троянди у вигляді кореневищ

Безлистяні "кореневі" саджанці троянд найкраще висаджувати в період спокою – у грудні, якщо земля не замерзла. Так вони спокійно приживуться.

Нарциси

Грудень – не надто пізно для висадки нарцисів, гіацинтів та інших весняних цибулин, якщо ґрунт не мерзлий.

Якщо листя нарцисів з'явиться взимку – це нормально, їхні верхівки морозостійкі / Фото Evgeniya Vlasova

Гірчиця листова

Гірчиця – ще один холодостійкий листовий овоч, але менш витривалий за кейл або шпинат, тому може потребувати укриття.

Видання Homes and gardens пише, що на початку грудня можна садити і часник, бо він потребує холодного періоду для формування цибулин. Часникові зубчики садять прямо в ґрунт. Садіть їх на відстані 15 сантиметрів один від одного, плоским кінцем вниз, гострим – вгору. Верхівка зубчика має бути приблизно на 2,5 сантиметра нижче поверхні ґрунту.

Які рослини варто сховати вдома до перших заморозків?

Експерт рекомендує переносити бегонії, герані, фатсію японську, папороті та кордиліни в приміщення, щоб захистити їх від заморозків. Також до зони ризику входять петунії, фуксії та бальзаміни.