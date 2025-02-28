Влажность и конденсат исчезнут навсегда: что такое рекуператор и зачем его ставить в доме

Влажность и конденсат – распространенная проблема во многих домах. Особенно она распространена на кухне, где во время приготовления еды из окон буквально течет вода.

Впрочем, избавиться от проблемы с сыростью и конденсатом можно раз и навсегда с помощью одного устройства. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как рекуператор позволяет навсегда избавиться от конденсата и сырости

В сети женщина поделилась, что на кухне всегда имела проблему с избыточной влажностью и постоянным образованием конденсата. Чтобы этого избавиться, в доме решили установить рекуператор.

Через неделю женщина испытала существенные изменения. Так, в доме легче дышалось, окна больше не "запотевали", а комнаты проветривались без потери тепла.

Как устанавливают рекуператор: смотрите видео

Как объясняют эксперты, рекуператор– это энергоэффективная установка, сохраняющая тепло, и при этом – вентилирует помещение. Проще говоря, рекуператор выполняет функцию вытяжки грязного воздуха и свежего притока.

Именно при постоянной циркуляции воздуха в комнате не образуется конденсат и исчезает влажность. Кроме того, рекуператор позволяет проветривать дом без потери тепла, и даже больше – он даже может нагревать воздух и делать комнату теплее.

Также рекуператор фильтрует воздух, поэтому в доме не будут появляться вредные элементы.