17 февраля, 18:35
3

Настоящее спасение: какие 4 цвета стен идеально скрывают пятна

Алена Гогунская
  • Светло-серый, бежевые, оливково-зеленый и темно-синий цвета стен помогают скрыть пятна и царапины.
  • Моющаяся краска с легким блеском и прозрачный защитный слой помогают сохранить стены чистыми дольше.

Пятна, царапины и следы от пальцев на стенах - одна из самых распространенных проблем в любом доме. Даже после свежего ремонта поверхности быстро теряют опрятный вид, особенно если в квартире есть дети, домашние животные или активная ежедневная жизнь.

Именно поэтому выбор краски – это не только вопрос эстетики, но и практичности. Дизайнеры City Magazine отмечают: неправильный оттенок может сделать даже небольшие загрязнения слишком заметными, тогда как удачно подобранный цвет способен "замаскировать" большинство мелких дефектов.

Почему белый – не лучший выбор?

Хотя классический белый ассоциируется с чистотой и пространством, в реальности он является одним из самых "привередливых" цветов. На белых стенах сразу видно:

  • отпечатки пальцев,
  • пылевые полосы,
  • следы от мебели,
  • мелкие царапины.

Поэтому для коридоров, кухонь и зон с высокой проходимостью дизайнеры советуют выбирать более практичные оттенки.

Какие цвета лучше всего скрывают пятна?

  • Светло-серый

Светло-серый считается одним из самых универсальных цветов для дома. Он достаточно нейтральный, чтобы выглядеть современно, но в то же время хорошо скрывает мелкие загрязнения. Такой оттенок подходит для:

  • коридора,
  • гостиной,
  • офисной зоны.

Светло-серый сохраняет ощущение простора, но не подчеркивает пятна так, как белый.


Светло-серый – один из самых универсальных цветов / Фото Pinterest

  • Бежевые и песчаные оттенки

Бежевый добавляет комнате тепла и уюта, а также прекрасно маскирует пыль и следы прикосновений. Этот цвет особенно практичен для семейных пространств, где стены быстро загрязняются. Бежевые тона хорошо сочетаются с деревом, натуральным текстилем и теплым освещением.

  • Оливково-зеленый

Оливковый – один из самых трендовых природных цветов последних лет. Он не только выглядит спокойно и стильно, но и прекрасно скрывает ежедневный износ. На таких стенах менее заметны:

  • царапины,
  • пятна,
  • неровности краски.

Оливково-зеленый добавляет интерьеру естественного настроения и подходит даже для кухни или прихожей.


Оливковый – один из самых трендовых природных цветов / Фото Pinterest

  • Темно-синий

Темно-синий – это выбор для тех, кто хочет совместить элегантность и практичность. Он хорошо скрывает следы от рук и потертости, особенно в комнатах, где люди часто касаются стен. Такой оттенок лучше всего использовать как акцентную стену в просторных комнатах с хорошим освещением. Темно-синий придает интерьеру глубины и "дорогого" вида.

Как сохранить стены чистыми дольше?

Специалисты Housing отмечают: одного правильного цвета недостаточно. Важно также выбрать правильный тип покрытия.

  • Моющая краска с легким блеском значительно практичнее матовой.
  • Прозрачный защитный слой после окрашивания помогает избежать впитывания грязи.
  • В коридорах стоит рассмотреть декоративные панели или обои.

Для очистки стен не следует использовать агрессивные средства или жесткие губки. Лучше всего подходит: мягкая ткань из микрофибры теплая вода легкий мыльный раствор для стойких пятен Главное правило – не тереть сильно, чтобы не повредить слой краски.

Ранее мы писали, что самыми популярными способами отделки стен являются натуральные материалы, которые остаются актуальными и экологичными. Так, натуральный камень на всю стену или имитация скалы станет ярким акцентом, захватывающим и привлекающим к себе внимание.