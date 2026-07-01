Кухонные острова больше не в тренде: дизайнеры назвали новую любимую альтернативу

Кухонный остров еще совсем недавно считался практически обязательным элементом современной кухни. Он увеличивал рабочее пространство, добавлял мест для хранения и делал интерьер более "роскошным" и функциональным. Однако последние тенденции в дизайне интерьеров свидетельствуют: подход к планировке кухонь постепенно меняется.

Как сообщает Tasting Table, все больше дизайнеров отходят от универсальных решений и ищут более гибкие варианты, которые лучше адаптируются к реальному образу жизни людей.

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Почему от кухонных островов начинают отказываться?

По словам дизайнера Билала Рехмана, кухонные островки никуда полностью не исчезают, однако их использование становится более избирательным. Специалисты все чаще обращают внимание на то, что в небольших или узких помещениях кухонный остров может: визуально "перегружать" пространство, затруднять передвижение по кухне, уменьшать ощущение открытости интерьера.

Мы наблюдаем переход к планировкам, которые являются более функциональными, гибкими и адаптированными к тому, как люди на самом деле живут и принимают гостей,

– отмечает Рехман.

Вместо классического островка дизайнеры все чаще предлагают полуостров – конструкцию, которая является продолжением кухонной столешницы и крепится к стене или кухонному гарнитуру. В отличие от отдельного острова, полуостров занимает меньше места, но сохраняет ключевые преимущества:

дополнительную рабочую поверхность,

места для хранения,

возможность обустроить зону для сидения.



Кухонные острова больше не в тренде / Фото Pinterest

Почему полуострова становятся новым стандартом?

Эксперты отмечают, что именно полуострова лучше всего соответствуют современным требованиям городских квартир и открытых планировок. Они особенно удобны для небольших кухонь, где важен каждый метр. Кроме того, такая конструкция помогает "разделять" пространство в студиях, не создавая ощущения замкнутости.

Полуострова обеспечивают дополнительное пространство для приготовления пищи, хранения и отдыха, одновременно облегчая передвижение в небольших кухнях. Они также помогают зонировать открытые пространства без потери ощущения простора,

– объясняет дизайнер.

Дизайн кухонь постепенно отходит от универсальных решений. Если раньше кухонный остров был символом современности, то сегодня акцент смещается на гибкость и практичность. И именно полуостров становится новой "золотой серединой" между функциональностью, комфортом и экономией пространства.