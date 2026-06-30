Как сообщает The Spruce, люди отказываются от "безопасного" дизайна в пользу индивидуальности.

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Эксперты отмечают, что бежевый как цвет никуда не исчез, но его чрезмерное использование сделало интерьеры похожими друг на друга. В результате появилась усталость от одинаковых решений и возросла потребность в индивидуальности. Сегодня жилье все чаще воспринимается не как нейтральная оболочка, а как отражение характера и стиля жизни владельцев.

Какие тренды завоевывают интерьер?

Сложные природные оттенки вместо нейтральности

В современных проектах активно используются теплые зеленые, терракотовые, карамельные, глубокие синие, винные и оливковые цвета. Они становятся не только акцентами, но и основой интерьера – в частности, для стен, кухонь и крупногабаритной мебели.



Сложные природные оттенки набирают популярность / Фото Pinterest

Фактуры важнее декора

Вместо большого количества украшений дизайнеры делают ставку на материалы: натуральное дерево, камень, рельефные поверхности, матовые текстуры и металлические акценты. Именно фактурность создает глубину и характер пространства.



Фактуры важнее декора / Фото Pinterest

Индивидуализация пространства

Одно из ключевых направлений – отход от шаблонных решений. В моде предметы с историей: авторская керамика, семейные фото, картины, изделия местных мастеров или мебель, изготовленная на заказ. Особенно этот подход популярен в Скандинавии, где интерьер давно рассматривают как продолжение образа жизни.



Персонализация домашнего пространства / Фото Pinterest

Максимум естественного света

В северной Европе свет традиционно является важной частью дизайна. Большие окна, легкие шторы, светлые поверхности и многоуровневое освещение помогают создать уют даже без избытка декора.



Использование естественного света / Фото Pinterest

Что это означает для тех, кто планирует ремонт?

Эксперты подчеркивают: бежевый не исчезает полностью и еще долго будет оставаться базовым решением. В то же время главный тренд заключается не в выборе конкретного цвета, а в индивидуальности. Современный интерьер все меньше о "правильных правилах" и все больше – о пространстве, которое отражает образ жизни, привычки и характер его обитателей.