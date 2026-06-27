Какие преимущества имеют стеновые панели в ванной — рассказало издание Ideal Home.

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Почему украинцы отказываются от плитки?

Главное преимущество стеновых панелей — скорость ремонта. Если укладка плитки может занимать несколько дней или даже недель, то монтаж панелей часто выполняется за один день. При этом не требуются "мокрые" процессы, ожидание высыхания клея или затирка швов.

Не менее важный аргумент — стоимость. По данным строительных ритейлеров в Украине, ПВХ-панели стоят в среднем от 250 до 450 гривен за квадратный метр, влагостойкие МДФ-панели — от 700 до 1200 гривен. Для сравнения: плитка среднего сегмента стоит примерно от 700 гривен и может превышать 2000 гривен за квадратный метр.

Еще один фактор, влияющий на выбор украинцев, — гигиеничность. Именно швы между плитками чаще всего становятся очагом скопления влаги, грибка и грязи. Со временем затирка темнеет и требует обновления. Настенные панели имеют значительно меньше стыков, а при монтаже их дополнительно герметизируют, что снижает риск появления плесени и упрощает уборку. К тому же в случае повреждения можно заменить только отдельную панель, не разбирая всю стену.



Какой тренд выбирают украинцы в 2026 году / Фото Pinterest

Какие стеновые панели выбирают чаще всего?

Сегодня на рынке доступно несколько популярных решений:

ПВХ-панели — самый доступный вариант. Они легкие, влагостойкие и быстро монтируются, но менее устойчивы к механическим повреждениям.

— самый доступный вариант. Они легкие, влагостойкие и быстро монтируются, но менее устойчивы к механическим повреждениям. Влагостойкие МДФ-панели — более эстетичный вариант, который имитирует дорогие материалы и подходит для современных интерьеров.

более эстетичный вариант, который имитирует дорогие материалы и подходит для современных интерьеров. Акриловые панели – отличаются глянцем, устойчивостью к воде и ультрафиолету, часто используются в дизайнерских проектах.

– отличаются глянцем, устойчивостью к воде и ультрафиолету, часто используются в дизайнерских проектах. HPL-панели — один из самых прочных вариантов, который применяют даже в отелях и медицинских учреждениях.

Также набирают популярность стеклянные декоративные панели, которые позволяют создавать эффектные минималистичные интерьеры. Новые технологии позволяют точно имитировать мрамор, дерево, бетон или декоративную штукатурку. Благодаря большим форматам поверхность выглядит почти бесшовной, что соответствует трендам минимализма.