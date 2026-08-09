Об этом сообщили в NEXTA Live.
В Новосибирске началась срочная подготовка к возможному приезду российского диктатора Владимира Путина.
В городе в экстренном порядке перекладывают асфальт и приводят в порядок фасады зданий, чтобы создать иллюзию полного процветания.
Внимание! Ненормативная лексика! Подготовка к приезду Путина: смотрите видеоЧитайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Оккупанты готовятся к приезду Путина / Фото NEXTA Live
Глава Кремля не посещал Новосибирскую область с 2018 года. Подобные аномальные приготовления уже наблюдались перед его поездками в другие российские города.
Например, во время визитов в Иркутск и Красноярск в регионах временно снижали цены на бензин, однако сразу после отъезда диктатора стоимость топлива возвращалась к прежним отметкам.
Путин перестал ездить в европейскую часть России: что известно?
Российский диктатор все больше беспокоится о собственной безопасности и существенно изменил географию своих поездок. Из-за регулярных атак беспилотников его маршруты теперь пролегают исключительно в отдаленные уголки страны.
Владимир Путин практически перестал посещать европейские регионы России. С июня 2026 года диктатор выбирает для поездок преимущественно Сибирь и другие отдаленные территории, где угроза атак БПЛА минимальна.
В частности, 24 июля он посетил авиазавод в Иркутске, 25 июля встретился с президентом Казахстана в Омске, а 3 августа совершил неанонсированную поездку в Красноярский край.