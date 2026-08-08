Об этом сообщили в "Агентстве".

Что известно о новом страхе Путина?

Глава Кремля Владимир Путин практически перестал посещать европейские регионы России. На следующей неделе он планирует отправиться в Новосибирск.

Это станет его пятой региональной поездкой после длительного перерыва, однако почти все предыдущие визиты касались только азиатской части страны.

В издании отметили, что с июня 2026 года диктатор выбирает для поездок преимущественно Сибирь и другие отдаленные территории, где угроза атак БПЛА минимальна.

В частности, 24 июля он посетил авиазавод в Иркутске, 25 июля встретился с президентом Казахстана в Омске, а 3 августа совершил неанонсированную поездку в Красноярский край.

Единственным исключением для европейской части страны стала Казань, куда Путин приезжал на заранее запланированный саммит. Во время этой поездки в городе были приняты беспрецедентные меры безопасности: задействовали силовиков из других областей, глушили связь и запретили движение электросамокатов.

Основными же местами его пребывания остаются резиденции в Москве, Санкт-Петербурге и на Валдае. Журналисты-расследователи отмечают, что беспокойство по поводу собственной безопасности у диктатора усилилось после возможной атаки беспилотников на его резиденцию в декабре.

Напомним, что основатель УБОП Украины Валерий Кур рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин панически боится смерти и готов пожертвовать своей семьей ради спасения.

Активность США по противодействию мировым диктаторам напугала российского президента, и он осознает, что может стать следующей мишенью.

По словам эксперта, Путин внешне выглядит как сильный герой, на самом же деле все время переживает за себя. Его вербовали еще в конце 1960-х годов, и он одинаково "подстраивался" под всех сильных оппонентов.

К тому же Путин предал саудовских шейхов, продавая информацию о них Ирану, а также выдавая американских солдат. Убийства произошли именно из-за информации, которой поделилась российская сторона.