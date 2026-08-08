Про це повідомили в "Агентство".

Що відомо про новий страх Путіна?

Очільник Кремля Володимир Путін практично припинив відвідувати європейські регіони Росії. Наступного тижня він планує вирушити до Новосибірська.

Це стане його п'ятою регіональною поїздкою після тривалої перерви, проте майже всі попередні візити стосувалися лише азійської частини країни.

У виданні зазначили, що З червня 2026 року диктатор обирає для переміщень переважно Сибір та інші віддалені території, де загроза атак БпЛА мінімальна.

Зокрема, 24 липня він відвідував авіазавод в Іркутську, 25 липня зустрічався з президентом Казахстану в Омську, а 3 серпня здійснив неанонсовану поїздку до Красноярського краю.

Єдиним винятком для європейської частини країни стала Казань, куди Путін приїздив на заздалегідь спланований саміт. Під час цієї поїздки в місті вжили безпрецедентних заходів безпеки: залучили силовиків з інших областей, глушили зв'язок і заборонили рух електросамокатів.

Основними ж місцями його перебування залишаються резиденції в Москві, Санкт-Петербурзі та на Валдаї. Журналісти-розслідувачі зазначають, що занепокоєння щодо власної безпеки у диктатора зросло після можливої атаки безпілотників на його резиденцію в грудні.

Нагадаємо, що засновник УБОЗ України Валерій Кур розповів 24 Каналу, що Володимир Путін панічно боїться смерті і готовий пожертвувати своєю сім'єю заради порятунку.

Активність США щодо протидії світовим диктаторам налякала російського президента, і він усвідомлює, що може стати наступною мішенню.

За словами експерта, Путін зовні виглядає як сильний герой, насправді ж весь час переживає за себе. Його вербували ще в кінці 1960-х років, і він однаково "лягав" під всіх сильних опонентів.

До того ж Путін зрадив саудівських шейхів, продаючи інформацію про них Ірану, а також видаючи американських солдатів. Вбивства відбулися саме через інформацію, якою поділилася російська сторона.