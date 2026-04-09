Руководитель Управления криминальной разведки и основатель УБОП Украины Валерий Кур объяснил 24 Каналу, что российский диктатор еще с молодости постоянно подстраивался под более сильных.

Что руководит действиями Путина: страх или стратегия?

По словам эксперта, Путин внешне выглядит как сильный герой, на самом деле все время переживает за себя. Его вербовали еще в конце 1960-х годов, и он одинаково "ложился" под всех сильных оппонентов.

После его исчезновения его семью ждут страдания, но он с легкостью готов ими пожертвовать ради собственной жизни.

Путина напугало то, как мировая капиталистическая экономика сдерживает даже Трампа, и как США с большой силой атакуют Иран. Это мудрость – заманить Трампа на службу собственных интересов и использовать самую мощную армию мира. Но Путин, возможно, понял, как легко американская машина сносит диктаторов,

– сказал Кур.

К тому же Путин предал саудовских шейхов, продавая информацию о них Ирану, а также выдавая американских солдат. Убийства произошли именно из-за информации, которой поделилась российская сторона.

"Поэтому Путин копает еще более глубокие туннели и бункеры. Страх очень сильно влияет на него, но здоровья у него достаточно как для его возраста", – отметил эксперт.

Обратите внимание! Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что усиление внутренних ограничений в России может быть связано с беспокойством Путина о собственной безопасности. Для Кремля такие шаги выглядят как инструмент укрепления контроля. Однако "закручивание гаек" может уничтожить режим.

