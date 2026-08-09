Про це повідомили в NEXTA Live.

У Новосибірську розпочалася термінова підготовка до можливого приїзду російського диктатора Володимира Путіна.

В місті в екстреному порядку перекладають асфальт та наводять лад із фасадами будівель, аби створити ілюзію повного процвітання.

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Окупанти готуються до приїзду Путіна / Фото NEXTA Live

Очільник Кремля не відвідував Новосибірську область ще з 2018 року. Подібні аномальні приготування вже спостерігалися перед його поїздками до інших російських міст.

Наприклад, під час візитів до Іркутська та Красноярська в регіонах тимчасово знижували ціни на бензин, однак одразу після від'їзду диктатора вартість пального поверталася до попередніх позначок.

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Російський диктатор дедалі більше переймається власною безпекою та суттєво змінив географію своїх переміщень. Через регулярні атаки безпілотників його маршрути тепер пролягають винятково у віддалені куточки країни.

Володимир Путін практично припинив відвідувати європейські регіони Росії. З червня 2026 року диктатор обирає для переміщень переважно Сибір та інші віддалені території, де загроза атак БпЛА мінімальна.

Зокрема, 24 липня він відвідував авіазавод в Іркутську, 25 липня зустрічався з президентом Казахстану в Омську, а 3 серпня здійснив неанонсовану поїздку до Красноярського краю.