Об этом 9 августа сообщил глава ГСЧС Украины Андрей Даник.

Что известно о гибели спасателя?

Александр Продан прибыл спасать людей после российской атаки на Запорожье и погиб во время повторного вражеского удара. Его двух коллег доставили в больницу с ранениями.

В ГСЧС рассказали, что более 20 лет спасатель посвятил спасению людей. В частности, Александр долгое время служил в Пологах, вышел из-под российской оккупации и продолжил выполнять свои обязанности на подконтрольной Украине территории.

Мы не забудем ни одной жизни, которую Россия украла у нашей страны. Не забудем наших собратьев, погибших, спасая других.

– подчеркнул глава ГСЧС, выразив соболезнования в связи с утратой.

У спасателя остались жена и 17-летний сын.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Александра Продана. Вечная память герою.

Враг целенаправленно проводит атаки на места, где уже работают экстренные службы, чтобы увеличить количество жертв и причинить еще большую боль. Как сообщалось ранее, российский обстрел в Киеве 1 августа унес жизнь 25-летней парамедика Евы "Элис" Ройтер. Тогда она прибыла на место попадания, чтобы спасти пострадавших.