Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какая будет погода 10 августа?
Погода в Украине будет переменной облачностью. Синоптики сообщили, что осадков не будет, только на юго-востоке страны днем местами пройдут кратковременный дождь и гроза.
Ветер будет северо-восточным, в западных областях – южным, и будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, днем – 24–29 градусов. На юге и юго-востоке страны ночью температура составит 16–22 градуса, а днем – 28–33.
Какая температура воздуха в областных центрах?
- Киев +24…+26;
- Ужгород +29…+31;
- Львов +25…+27;
- Ивано-Франковск +24…+26;
- Тернополь +22…+24;
- Черновцы +25…+27;
- Хмельницкий +23…+25;
- Луцк +23…+25;
- Ровно +24…+26;
- Житомир +23…+25;
- Винница +23…+25;
- Одесса +27…+29;
- Николаев +30…+32;
- Херсон +28…+30;
- Симферополь +28…+30;
- Кропивницкий +27…+29;
- Черкассы +25…+27;
- Чернигов +23…+25;
- Сумы +24…+26;
- Полтава +26…+28;
- Днепр +26…+28;
- Запорожье +28…+30;
- Донецк +29…+31;
- Луганск +29…+31;
- Харьков +26…+28.
Погода в Украине 10 августа / Карта Укргидрометцентра
Что еще известно о погоде в Украине?
Следующая неделя в Украине начнется с преимущественно спокойной погоды. Температура воздуха будет близка к привычным для августа значениям, а местами ожидаются осадки.
Кратковременные дожди и грозы возможны 11 августа лишь местами в западных и северных областях. Это связано с прохождением там небольшого малоактивного атмосферного фронта.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Сильной жары на следующей неделе не ожидается. Температурный фон будет соответствовать типичным августовским показателям, а именно: +15...+22 градуса ночью и +27...+33 градуса днем.