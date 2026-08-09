Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода 10 серпня?

Погода в Україні буде мінливо хмарною. Синоптики повідомили, що опадів не буде, лише на південному сході країни вдень місцями пройде короткочасний дощ та гроза.
Вітер буде північно-східний, у західних областях південний та дутиме зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, вдень – 24 – 29 градусів. На півдні та південному сході країни вночі температура буде 16– 22 градуси, а вдень 28 – 33.

Яка температура повітря в обласних центрах?

  • Київ +24…+26;
  • Ужгород +29…+31;
  • Львів +25…+27;
  • Івано-Франківськ +24…+26;
  • Тернопіль +22…+24;
  • Чернівці +25…+27;
  • Хмельницький +23…+25;
  • Луцьк +23…+25;
  • Рівне +24…+26;
  • Житомир +23…+25;
  • Вінниця +23…+25;
  • Одеса +27…+29;
  • Миколаїв +30…+32;
  • Херсон +28…+30;
  • Сімферополь +28…+30;
  • Кропивницький +27…+29;
  • Черкаси +25…+27;
  • Чернігів +23…+25;
  • Суми +24…+26;
  • Полтава +26…+28;
  • Дніпро +26…+28;
  • Запоріжжя +28…+30;
  • Донецьк +29…+31;
  • Луганськ +29…+31;
  • Харків +26…+28.


Погода в Україні 10 серпня / Карта Укргідрометцентру

Що ще відомо про погоду в Україні?

Наступний тиждень в Україні розпочнеться з переважно спокійної погоди. Температура повітря буде близькою до звичних для серпня значень, а місцями очікуються опади.

Короткочасні дощі та грози можливі 11 серпня лише місцями у західних та північних областях. Це пов'язано з проходженням там невеликого малоактивного атмосферного фронту.

Сильної спеки наступного тижня не очікується. Температурний фон відповідатиме типовим серпневим показникам, а саме буде +15...+22 градуси уночі та +27...+33 градусів удень.