Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Якою буде погода 10 серпня?
Погода в Україні буде мінливо хмарною. Синоптики повідомили, що опадів не буде, лише на південному сході країни вдень місцями пройде короткочасний дощ та гроза.
Вітер буде північно-східний, у західних областях південний та дутиме зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, вдень – 24 – 29 градусів. На півдні та південному сході країни вночі температура буде 16– 22 градуси, а вдень 28 – 33.
Яка температура повітря в обласних центрах?
- Київ +24…+26;
- Ужгород +29…+31;
- Львів +25…+27;
- Івано-Франківськ +24…+26;
- Тернопіль +22…+24;
- Чернівці +25…+27;
- Хмельницький +23…+25;
- Луцьк +23…+25;
- Рівне +24…+26;
- Житомир +23…+25;
- Вінниця +23…+25;
- Одеса +27…+29;
- Миколаїв +30…+32;
- Херсон +28…+30;
- Сімферополь +28…+30;
- Кропивницький +27…+29;
- Черкаси +25…+27;
- Чернігів +23…+25;
- Суми +24…+26;
- Полтава +26…+28;
- Дніпро +26…+28;
- Запоріжжя +28…+30;
- Донецьк +29…+31;
- Луганськ +29…+31;
- Харків +26…+28.
Погода в Україні 10 серпня / Карта Укргідрометцентру
Що ще відомо про погоду в Україні?
Наступний тиждень в Україні розпочнеться з переважно спокійної погоди. Температура повітря буде близькою до звичних для серпня значень, а місцями очікуються опади.
Короткочасні дощі та грози можливі 11 серпня лише місцями у західних та північних областях. Це пов'язано з проходженням там невеликого малоактивного атмосферного фронту.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Сильної спеки наступного тижня не очікується. Температурний фон відповідатиме типовим серпневим показникам, а саме буде +15...+22 градуси уночі та +27...+33 градусів удень.