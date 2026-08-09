Об этом в эфире 24 Канала рассказал физиотерапевт Павел Пясецкий, подчеркнув, что с начала полномасштабного вторжения удалось оказать помощь почти 26 тысячам человек, пострадавших в результате войны.

Сбор на реабилитацию в UNBROKEN: что покупают и почему это важно

Пациенты центра получают помощь различного профиля. Активно задействуется зарубежный опыт. Украинские специалисты регулярно проходят обучение и стажировки за рубежом, а ведущие зарубежные специалисты постоянно приезжают во Львов для обмена опытом и практикой.

Наша цель – чтобы качественное лечение, протезирование и реабилитация были доступны для украинцев здесь, дома, без необходимости выезжать за пределы страны. Мы развиваем различные направления восстановления, в том числе и творческие, но основой остается физическая терапия. Именно поэтому в сотрудничестве с благотворительным фондом "Спилка" мы собираем средства на силовые тренажеры, что имеют реабилитационное назначение,

– сообщил Пясецкий.

Реабилитация после тяжелых ранений – это длительный процесс, который, по словам физиотерапевта, требует регулярных тренировок и ежедневной работы над телом. Для возвращения к повседневной жизни важно улучшить функциональное состояние пациента и заново освоить базовые двигательные навыки: научиться самостоятельно вставать, пересаживаться с кровати в инвалидное кресло и наоборот, удерживать равновесие, делать первые шаги на протезе, совершенствовать навыки ходьбы.

Поэтому благодаря объявленному сбору средств планируется оборудовать реабилитационный зал тренажерами, которые помогут вернуть пациенту самостоятельность и увеличить силу его мышц, что крайне необходимо для освоения базовых двигательных навыков.

БФ готовил сбор 3 месяца, чтобы заинтересовать людей

Как рассказала основательница БФ "Спилка" Александра Явник, к запуску такого сбора, чтобы превратить его в полноценную кампанию, благотворители готовились примерно 3 месяца. Она пояснила, что нужно было хорошо продумать кампанию, ведь сейчас, чтобы люди делали пожертвования, им должно быть интересно. По ее словам, сегодня уже никто не перечисляет нужные суммы только из-за энтузиазма.

Как мы сделали этот сбор интересным? У нас есть конкретные цены на абсолютно все тренажеры, поэтому люди могут самостоятельно выбрать, какой тренажер они оплатят самостоятельно, командой или компанией. Это могут быть тренажеры за 5 тысяч, может быть за 40 или 100. Тренажеров всего 40. После этого самое интересное – появится возможность приехать в реабилитационный центр, когда мы закупим все тренажеры, и увидеть своими глазами, что собирались деньги,

– пояснила Явник.

Основательница БФ "Спилка" отметила, что перед тем, как сделать пожертвование, люди могут найти табличку с перечнем этих тренажеров, ознакомиться с тем, для чего именно они нужны и сколько стоят. Например, если это тренажеры для верхней части тела, подробно описывается, для чего они предназначены. По ее словам, сбор продлится в течение двух месяцев. Явник выразила надежду, что завершить его удастся гораздо раньше.

Помимо того, что мы привлекаем просто людей, открывающих вспомогательные счета, мы также всегда за и очень поощряем участие бизнеса. Они могут сделать это разными способами: от того, чтобы пожертвовать какой-то процент от дохода, который приносит бизнес, до того, чтобы провести благотворительную акцию. Например, если вы предоставляете услуги в виде тренировок, то можете провести благотворительные тренировки, а вырученные от них деньги затем направить на сбор средств,

– рассказала Явник.

На данный момент к "Железному сбору" удалось привлечь много спортивных сообществ. Сейчас проходит немало спортивных мероприятий с целью сбора средств. На днях в Киеве состоялся благотворительный велозаезд. Далее будут организованы пробежки по стране. По словам Явник, возможно, также будут привлечены какие-то зарубежные беговые клубы для того, чтобы завершить сбор средств.

Подробнее о "Железном сборе": смотрите в видео

О самых частых травмах и особенностях реабилитации

Во время реабилитации среди военных чаще всего встречаются минно-взрывные травмы и ампутации конечностей. Физиотерапевт рассказал, что есть пациенты с ампутациями двух верхних и нижних конечностей. Это также могут быть травмы спинного мозга и черепно-мозговые травмы. Кроме того, есть незрячие пациенты, которые также нуждаются в реабилитации.

В этом, как подчеркнул Пясецкий, как раз и заключается разница между реабилитацией военных и гражданских: чаще всего у военных это политравма, то есть сочетание различных травм. У гражданских – более изолированные травмы. То есть последствия инсульта или плановые ортопедические операции.

Но война дронов несколько изменила характер травм. Травма от дрона – это та же минно-взрывная травма, но с гораздо более высокой концентрацией поражения и глубокими ожогами от аккумулятора. Осложненная эвакуация из-за большого количества дронов в небе делает дальнейшую реабилитацию значительно более длительной и тяжелой,

– пояснил Пясецкий.

Размышляя о том, почему реабилитационные тренажеры отличаются от обычных, Павел Пясецкий констатировал, что во внешнем виде разницы нет, но она есть в целях использования. Если обычный фитнес-клуб ориентирован на здоровых людей, для которых цель – гипертрофия мышц, похудение, поддержание общего тонуса мышц, то силовое оборудование для реабилитации используется для предотвращения атрофии мышц, для работы с поврежденными тканями, асимметрией и нарушенной нейромышечной регуляцией, а также ограниченной подвижностью.

Поэтому именно в этом и заключается самое большое различие. Но также это силовое оборудование необходимо, поскольку оно играет важную роль в укреплении культевой области и остаточных групп мышц. Если у пациента имеется ампутация, то для эффективного управления протезом необходимы сильные мышцы культевой области, ягодичные мышцы и мышцы-стабилизаторы таза.

Использование блочных тренажеров, представленных в этом списке, позволяет изолированно и безопасно дозировать нагрузку на культю под разными углами. Кроме того, при потере конечности центр тяжести тела смещается, из-за чего возникает гипертонус мышц с одной стороны. Силовые тренажеры для спины как раз помогают выровнять этот мышечный баланс. Также важно силовое оборудование для подготовки к протезам верхних конечностей, так как для управления протезами рук необходима высокая сила мышц именно плечевого пояса, груди и широчайших мышц спины,

– добавил Пясецкий.

Подводя итог, физиотерапевт пояснил, что различные виды этого оборудования включены в список, на который сейчас собираются средства в рамках сбора. Присоединиться можно, сделав пожертвование по ссылке на основную банку, или отсканировав указанный ниже QR-код вспомогательного сбора, который открыла ведущая 24 Канала София Трощук, чтобы помочь собрать средства, в частности, на тренажер под названием "рамка для приседаний".