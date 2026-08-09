Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш".

Как россияне пытаются избежать атак российских дронов?

Российские гражданские моряки пытаются самостоятельно бороться с последствиями действий РЭБ, используя различные подручные средства. Подобные способы защиты уже давно стали известны в Украине.

С начала полномасштабной войны украинцы неоднократно использовали сетки, металлические конструкции, фольгу, кастрюли и другие импровизированные решения для противодействия российским беспилотникам и средствам радиоэлектронной борьбы. Российское подавление GPS создает проблемы не только для военных, но и для гражданского судоходства. В то же время попытки моряков самостоятельно компенсировать воздействие РЭБ демонстрируют, насколько масштабным может быть влияние радиоэлектронной борьбы на навигацию и безопасность судов.

Россияне пытаются избежать атак дронов: смотрите видео

К слову, "Флэш" ранее сообщал, что после ограничения доступа российских военных к Starlink на фронте Россия начала активно искать альтернативу. Для этого Москва развертывает собственную низкоорбитальную спутниковую группировку "Рассвет", которая должна стать российским аналогом Starlink. Первые 16 спутников уже выведены на орбиту. В перспективе Россия планирует значительно увеличить их количество, чтобы обеспечить стабильную спутниковую связь для своих военных и других пользователей.