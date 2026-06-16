Об этом подробнее рассказал военный эксперт и советник Минобороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

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Как оккупанты глушат Starlink?

По словам "Флеша", первый случай подавления системы зафиксировали еще в 2024 году на Харьковском направлении. Тогда вражеское РЭБ быстро обнаружили и уничтожили.

После этого, до 2026-го, массовых попыток повторить такое применение радиоэлектронной борьбы не было.

Эти попытки возобновились после активизации ударов средней дальности по логистике страны-агрессора. Так, российские средства РЭБ пытаются глушить спутниковую связь.

Конечно, мы обнаруживаем и будем обнаруживать подобные комплексы противника и уничтожать их,

– заверил Бескрестнов.

Он также показал кадры обезвреживания вражеского комплекса РЭБ, который охотился на Starlink силами 422-го ОП БПС.

Уничтожение российской системы РЭБ: смотрите видео

Что известно о российской системе РЭБ и кто ее производит?

Название этого РЭБ-комплекса – "Волна Купол Гарант". Его производителем указано ООО "Российский купол" из Симферополя.

Принцип действия системы довольно прост: на земле разворачивается сеть спутниковых антенн, которые направлены в небо на пролетающий спутник. Они создают мощные радиопомехи в его сторону, фактически "забивая" прием сигналов от обычных пользовательских терминалов. Технически спутники Starlink работают в диапазоне 14 – 14,5 ГГц. Он разбит на восемь поддиапазонов по 62,5 МГц.

По описанию, система организована так, что несколько направленных антенн одновременно формируют помехи на каждом из этих каналов, из-за чего спутник теряет способность нормально принимать сигналы.

Один такой комплекс, по заявленным характеристикам, может покрывать площадь примерно до 20 квадратных километров средствами радиоэлектронного подавления.

Конструктивно "Волна Купол Гарант" смонтирован на прицепах: всего их шесть, и на каждом установлено по две антенны. Антенные модули можно либо оставлять на прицепах, либо снимать и размещать на земле или на единой платформе. Внешне антенны напоминают "яйцеобразные" кожухи, внутри которых размещены спутниковые тарелки с механизмом наведения.

Как и большинство РЭБ-систем, комплекс имеет значительное энергопотребление. Он может питаться как от отдельных генераторов на каждом прицепе, так и от внешней электросети. Также отмечается, что такие комплексы могли поставляться армии по ориентировочной стоимости около 1,5 миллиона долларов за единицу.

Напомним, что в начале 2026 года Украина смогла ограничить для российских военных использование спутниковой связи Starlink, из-за чего оккупационные силы потеряли доступ к этой системе на фронте и столкнулись с серьезными трудностями в коммуникациях. Это заставило их срочно искать альтернативные решения.

Впоследствии в России заявили о создании собственного аналога Starlink под названием "Рассвет". Сообщается, что первые 16 спутников уже выведены на орбиту.