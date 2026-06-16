Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что вокруг российских ракет "Циркон" существует много мифов, однако реальные результаты их применения существенно отличаются от российской пропаганды. Кроме того, способность Украины перехватывать это оружие не является случайностью.

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"Циркон" не так неуязвим, как утверждает Россия

Александр Мусиенко напомнил, что еще в 2024 году российские войска запускали "Цирконы" по Киеву с территории оккупированного Крыма. Тогда украинские силы ПВО также успешно сбили все выпущенные ракеты этого типа.

Как только у нас появился Patriot, мы перехватывали "Цирконы" практически всегда. То есть дело в Patriot. Patriot противодействует "Циркону",

– подчеркнул он.

Поэтому, по словам военного аналитика, при наличии систем PAC-3 для Patriot вопрос противодействия таким ракетам можно решить, но главной проблемой остается количество доступных комплексов и ракет-перехватчиков.

Военный аналитик о российских "Цирконах": видео

Важно! Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал массированную атаку России 15 июня 2026 года и обратил внимание на ее характерные особенности. Речь идет о сочетании различных средств воздушного нападения, что затрудняет работу украинской ПВО. Такие атаки являются попыткой перегрузить систему противовоздушной обороны.

Кроме того, стоит отметить, что во время последней массированной атаки по территории Украины Россия не использовала ракеты "Орешник". Хотя перед этим сообщалось об активности россиян на полигоне Капустин Яр и высокой вероятности ее запуска.

Мусиенко предположил, что одной из причин может быть ограниченное количество таких ракет в распоряжении России. Предыдущие запуски уже продемонстрировали возможности ракеты в плане дальности полета, поэтому повторение подобных ударов вряд ли будет иметь значительный пропагандистский эффект.

Ракета разделяется на боевые части. Они рассчитаны на применение именно в ядерном варианте. Очевидно, этот вопрос с технической точки зрения враг на сегодняшний день не может решить. Что же касается безъядерного варианта – это тоже вопрос. Россия этого не смогла продемонстрировать,

– сказал он.

Именно этим может объясняться то, что в последнее время Кремль значительно реже упоминает об "Орешнике". Если в конце 2024 года и в начале 2025 года эта ракета была одним из главных элементов российской информационной кампании, то сейчас акцент сместился на баллистические ракеты, "Цирконы" и другие средства поражения.

Чем Россия атакует Украину?

Россия во время массированных атак на Украину применяет различные типы ракет, в частности "Цирконы", "Кинжалы" и "Орешник", пытаясь перегрузить украинскую систему ПВО. В то же время эксперты отмечают, что часть этого оружия имеет больше пропагандистское значение, чем реальную боевую эффективность.

Россияне для атак по Украине применяют ракеты Х-101, часть из которых изготовлена уже во время полномасштабной войны, несмотря на санкции. Это свидетельствует о том, что российский оборонно-промышленный комплекс продолжает производство вооружения, используя обходные пути поставки компонентов.

Служба безопасности Украины показала обломки российского дрона "Герань", которым оккупанты атаковали Киев 15 июня 2026 года. Найденные фрагменты подтверждают использование этого типа беспилотников во время удара по столице.