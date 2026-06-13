Об этом рассказал главный научный сотрудник Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники полковник Александр Заруба, передает "Интерфакс".

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Что известно о российских атаках на Украину ракетами Х-101?

Полковник отметил, что Х-101 – это старая ракета, которая прошла глубокую модернизацию. В частности, корпус ракеты имеет радиопоглощающее покрытие, что затрудняет ее обнаружение и вероятность поражения.

Х-101 также получила бортовой комплекс защиты, системы отстрела тепловых ловушек и дипольных отражателей, которые включаются автоматически при обнаружении радаров ПВО или подлете к цели. Кроме того, обновленная система навигации имеет дублирование, чтобы лучше противодействовать средствам РЭБ.

Анализ обломков в 2024 – 2025 годах показал, что Россия постепенно перешла от гражданских микрочипов к специализированным компонентам, которые обычно поставляются через страны Азии. Благодаря уменьшению объема топливного бака россияне смогли увеличить размер боевой части Х-101 и даже устанавливать две боевые части. Их масса выросла примерно с 450 килограммов до около 800 килограммов. Вторая боевая часть может взрываться или сбрасываться на высоте 100 – 200 метров перед целью.

В целом агрессор может производить 40 – 50 таких ракет в месяц. Поэтому последние удары по Украине оккупанты наносят почти новыми ракетами, изготовленными несколько недель назад.

Кроме того, в институте отметили, что Россия активно наращивает использование модернизированных авиабомб на базе советских образцов, в частности управляемых авиабомб с модулем УМПК, а также применяет кассетные боеприпасы. Такие бомбы стали более точными, имеют большую дальность и постепенно развиваются в промежуточные типы вооружения между КАБ и БПЛА.

Российский ВПК значительно увеличил производство средств воздушного нападения. В то же время враг продолжает получать иностранные компоненты для оружия: до 80–90% критической микроэлектроники поступает от компаний США, Тайваня, Японии, Швейцарии, Нидерландов и Германии. Это преимущественно товары двойного назначения, которые попадают в Россию через сети посредников.

К слову, ранее советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что россияне часто атакуют Украину дронами, изготовленными несколько дней назад. По его мнению, по датам производства можно приблизительно оценивать запасы вооружения России.

"Флеш" отметил, что "Шахеды" обычно имеют дату производства всего за 5 – 15 дней до удара, то есть фактически сразу идут в использование "с конвейера".

Иная ситуация с ракетами: баллистические "Искандер-М", летящие по Украине, преимущественно изготовлены в 2025 году. Это свидетельствует о наличии в запасе у России не менее 180–250 ракет.

Также ракеты "Циркон" уже датируются 2026 годом, "С-400" – тоже 2026 годом, а "Х-59" – третьим кварталом 2025 года.

По мнению "Флеша", производство БПЛА и ракет в России не позволяет формировать большие запасы, и почти все идет на фронт.