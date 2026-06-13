Про це розповів головний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки полковник Олександр Заруба, передає "Інтерфакс".

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Що відомо про російські атаки на Україну ракетами Х-101?

Полковник зазначив, що Х-101 – це стара ракета, яка пройшла глибоку модернізацію. Зокрема, корпус ракети має радіопоглинаюче покриття, що ускладнює її виявлення і ймовірність ураження.

Х-101 також отримала бортовий комплекс захисту, системи відстрілу теплових пасток і дипольних відбивачів, які вмикаються автоматично при виявленні радарів ППО або підльоті до цілі. Крім того, оновлена система навігації має дублювання, щоб краще протидіяти засобам РЕБ.

Аналіз уламків у 2024 – 2025 роках показав, що Росія поступово перейшла від цивільних мікрочипів до спеціалізованих компонентів, які зазвичай постачаються через країни Азії. Через зменшення об'єму паливного бака росіяни змогли збільшити розмір бойової частини Х-101 та навіть встановлювати дві бойові частини. Їхня маса зросла приблизно з 450 кілограмів до близько 800 кілограмів. Друга бойова частина може підриватися або скидатися на висоті 100 – 200 метрів перед ціллю.

Загалом агресор може виготовляти 40 – 50 таких ракет на місяць. Тому останні удари по України окупанти здійснюють майже новими ракетами, виготовленими кілька тижнів тому.

Крім того, в інституті зазначили, що Росія активно нарощує використання модернізованих авіабомб на базі радянських зразків, зокрема керованих авіабомб з модулем УМПК, а також застосовує касетні боєприпаси. Такі бомби стали точнішими, мають більшу дальність і поступово розвиваються у проміжні типи озброєння між КАБ і БпЛА.

Російський ВПК значно збільшив виробництво засобів повітряного нападу. Водночас ворог продовжує отримувати іноземні компоненти для зброї: до 80 – 90% критичної мікроелектроніки походить із компаній США, Тайваню, Японії, Швейцарії, Нідерландів і Німеччини. Це переважно товари подвійного призначення, які потрапляють у Росію через мережі посередників.

До слова, раніше радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що росіяни часто атакують Україну дронами, виготовленими кілька днів тому. На його думку, за датами виробництва можна приблизно оцінювати запаси озброєння Росії.

"Флеш" зазначив, що "Шахеди" зазвичай мають дату виробництва лише 5 – 15 днів до удару, тобто фактично одразу йдуть у використання "з конвеєра".

Інакша ситуація з ракетами: балістичні "Іскандер-М", що летять по Україні, переважно виготовлені у 2025 році. Це свідчить про наявність в запасі у Росії щонайменше 180 – 250 ракет.

Також ракети "Циркон" уже датуються 2026 роком, "С-400" – теж 2026 роком, а "Х-59" – третім кварталом 2025 року.

На думку "Флеша", виробництво БпЛА та ракет у Росії не дозволяє формувати великі запаси, і майже все йде на фронт.