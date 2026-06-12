Про це повідомили у ДТЕК.
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Що відомо про атаку?
Російські війська ввечері 12 квітня атакували одну з теплоелектростанцій компанії ДТЕК, завдавши чергового удару по енергетичній інфраструктурі України.
Внаслідок обстрілу загинув один працівник підприємства, ще один отримав поранення. Постраждалому надають необхідну медичну допомогу, його стан уточнюється.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
У компанії повідомили, що удар спричинив значні руйнування обладнання станції. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки та оцінкою масштабів пошкоджень.
В компанії зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення російські атаки на ТЕС ДТЕК відбувалися вже майже 230 разів. Лише 11 із цих ударів припали на опалювальний сезон 2025 – 2026 років, що свідчить про системний характер атак на енергетичну інфраструктуру.