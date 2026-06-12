Про це повідомили у ДТЕК.

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Що відомо про атаку?

Російські війська ввечері 12 квітня атакували одну з теплоелектростанцій компанії ДТЕК, завдавши чергового удару по енергетичній інфраструктурі України.

Внаслідок обстрілу загинув один працівник підприємства, ще один отримав поранення. Постраждалому надають необхідну медичну допомогу, його стан уточнюється.

У компанії повідомили, що удар спричинив значні руйнування обладнання станції. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки та оцінкою масштабів пошкоджень.

В компанії зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення російські атаки на ТЕС ДТЕК відбувалися вже майже 230 разів. Лише 11 із цих ударів припали на опалювальний сезон 2025 – 2026 років, що свідчить про системний характер атак на енергетичну інфраструктуру.