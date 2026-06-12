Про це 12 червня російський диктатор заявив на зустрічі з учасниками так званої "СВО".

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Яку заяву зробив Путін?

Російський президент фактично підтвердив намір продовжувати кампанію ударів по українській "інфраструктурі".

Наступне завдання – відповідати їм належним чином. І ми це робимо та будемо нарощувати наші удари по інфраструктурі противника, щоб відбити в них бажання атакувати наші цивільні об'єкти. І їм не вдасться ані виконати завдання з роз'єднання суспільства, ані завдати нам такої шкоди в економічній сфері, на яку вони розраховують

– заявив Путін.

Однією з цілей подальших атак є спроба завдати Україні економічних втрат.

Російська сторона також називає це "відповіддю", тоді як Київ неодноразово наголошував, що удари по Росії спрямовані переважно по військових цілях та об'єктах, які забезпечують ведення війни.