Про це детальніше розповів військовий експерт і радник Міноборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

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Як окупанти глушать Starlink?

За словами "Флеша", перший випадок пригнічення системи зафіксували ще у 2024-му році на Харківському напрямку. Тоді ворожий РЕБ швидко виявили й знищили.

Після цього, до 2026-го масових спроб повторити таке застосування радіоелектронної боротьби не було.

Ці спроби відновилися після активізації ударів середньої дальності по логістиці країни-агресорки. Так, російські засоби РЕБ намагаються глушити супутниковий зв'язок.

Звичайно, ми виявляємо і будемо виявляти подібні комплекси противника та знищувати їх,

– запевнив Бескрестнов.

Він також показав кадри знешкодження ворожого комплексу РЕБ, який полював на Starlink силами 422-го ОП БПС.

Знищення російської системи РЕБ: дивіться відео

Що відомо про російську систему РЕБ і хто її виробляє?

Назва цього РЕБ-комплексу – "Волна Купол Гарант". Його виробником вказується ТОВ "Российский купол" із Сімферополя.

Принцип дії системи доволі простий: на землі розгортається мережа супутникових антен, які спрямовані в небо на пролітаючий супутник. Вони створюють потужні радіоперешкоди в його бік, фактично "забиваючи" прийом сигналів від звичайних користувацьких терміналів. Технічно супутники Starlink працюють у діапазоні 14 – 14,5 ГГц. Він розбитий на вісім піддіапазонів по 62,5 МГц.

За описом, система організована так, що кілька спрямованих антен одночасно формують перешкоди на кожному з цих каналів, через що супутник втрачає здатність нормально приймати сигнали.

Один такий комплекс, за заявленими характеристиками, може покривати площу приблизно до 20 квадратних кілометрів засобами радіоелектронного придушення.

Конструктивно "Волна Купол Гарант" змонтований на причепах: загалом їх шість, і на кожному встановлено по дві антени. Антенні модулі можна або залишати на причепах, або знімати й розміщувати на землі чи єдиній платформі. Зовні антени нагадують "яйцеподібні" кожухи, всередині яких розміщені супутникові тарілки з механізмом наведення.

Як і більшість РЕБ-систем, комплекс має значне енергоспоживання. Він може живитися як від окремих генераторів на кожному причепі, так і від зовнішньої електромережі. Також зазначається, що такі комплекси могли постачатися армії за орієнтовною вартістю близько 1,5 мільйона доларів за одиницю.

Нагадаємо, що на початку 2026 року Україна змогла обмежити для російських військових використання супутникового зв'язку Starlink, через що окупаційні сили втратили доступ до цієї системи на фронті та зіткнулися з серйозними труднощами у комунікаціях. Це змусило їх терміново шукати альтернативні рішення.

Згодом у Росії заявили про створення власного аналога Starlink під назвою "Рассвет". Повідомляється, що перші 16 супутників уже вивели на орбіту.