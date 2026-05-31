Росіяни створили аналог Starlink – так званий "Рассвет". І вже перших 16 таких супутників вивели на орбіту. Про це розповів радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Наскільки загрозливим є російський проєкт "Рассвет"?

За словами "Флеша", щоб передача даних була постійною і стабільною, росіянам потрібно запустити щонайменше 200 – 250 супутників.

У планах ворога на найближчі роки вивести на орбіту 300, а потім ще 700 супутників.

Експерт зауважив, що цілком логічним є те, що Росія почала створювати аналог Starlink. Ворог розуміє важливість системи швидкісної передачі даних через супутники на низькій орбіті.

Бескрестнов уточнив, що теоретично окупанти вже можуть використовувати наявні супутники проти України у військових цілях.

Наприклад, встановити термінали супутникового інтернету на дрони-камікадзе Shahed і планувати атаки з урахуванням прольоту супутників.

Водночас, на думку експерта, реалізувати таку схему наразі надто складно з організаційного погляду.

Крім того, для стабільного зв'язку на орбіті ще недостатньо супутників, тому про повноцінне військове застосування поки не йдеться.

За словами "Флеша", якщо супутники "Рассвет" почнуть використовувати у військових цілях, це можна буде виявити за характером супутникового трафіку, даними розвідки або захопленими зразками техніки.

Російський аналог Starlink / Фото з телеграм-сторінки "Флеша"

Яку ще заміну Starlink готують росіяни?

Навесні з'явилася інформація, що Росія почала використовувати нові супутникові термінали "Спринт-030", які дають їй можливість забезпечувати супутниковий зв'язок на фронті.

"Спринт-030" – це компактний переносний супутниковий термінал, який працює з геостаціонарними супутниками. Завдяки меншій антені (приблизно 30 сантиметрів замість 90 сантиметрів у класичних системах) його складніше виявити на полі бою.

Аналітики Defense Express звертають увагу, що ці термінали працюють у зв'язці з російськими супутниками серії "Экспресс", значна частина яких створена або за участі Airbus, або з використанням телекомунікаційних модулів Thales Alenia Space.

Експерти підкреслюють, що саме ця інфраструктура дозволяє Росії розгортати альтернативні канали зв'язку на полі бою, попри санкції, а також ставить питання про вплив європейських технологій, які продовжують працювати в російських системах.

Також аналогом Starlink росіяни називають систему "Гонец". Вона позиціонується як низькоорбітальна супутникова мережа для зв'язку в будь-якій точці, особливо там, де немає мобільного покриття. Проте експерти зазначають, що за своїми можливостями вона суттєво поступається Starlink і є радше застарілою спробою створити подібний сервіс.