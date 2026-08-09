Об этом министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил в интервью изданию Ilta-Sanomat.

Что говорят в Финляндии о передаче ракет для Patriot?

Хяккянен подробно изложил позицию своей страны относительно того, что будет сделано с дальнейшей военной поддержкой Киева. По его словам, передача ракет для систем Patriot противоречит интересам страны.

Глава оборонного ведомства отметил, что у Финляндии есть определенные возможности в отношении других зенитных ракет, однако отказался раскрывать какие-либо детали механизмов помощи. Чиновник заверил, что Хельсинки не может рисковать собственной безопасностью.

Как прифронтовая страна, мы не можем ставить под угрозу нашу дальнейшую боеготовность в сфере противовоздушной обороны,

– заявил министр.

Оценивая общую ситуацию, Хяккянен прогнозирует, что предстоящая зима станет для украинцев самой тяжелой за все время боевых действий. Глава Минобороны Финляндии заявил, что Россия в настоящее время сосредоточена на ударах по энергетической инфраструктуре Украины, стремясь максимально затруднить стране переживание предстоящей зимы.

Кроме того, финский министр обратил внимание на глобальные вызовы для европейской безопасности, назвав главной проблемой медленные темпы производства оружия в США. Он пояснил, что наращиванию объемов мешают бюрократия и инертность американской системы военных закупок, и призвал Пентагон действовать более решительно.

Напомним, в Украине фиксируется острый дефицит систем противовоздушной обороны. 5 августа президент Владимир Зеленский сообщил о существенном сокращении поставок антибаллистических ракет от союзников.

По данным главы государства, по сравнению с показателями 2025 года объемы передачи такого вооружения сократились втрое, хотя у партнеров есть необходимые средства на своих складах. Официальной причиной задержек союзники называют боевые действия на Ближнем Востоке. В то же время украинский лидер предполагает, что истинной целью такого сокращения может быть попытка сделать Украину "уступчивой".

Отметим, что Зеленский заявил, что Польша и Германия располагают запасами таких ракет и могли бы помочь, тогда как США уже договорились о ежемесячных поставках, но их недостаточно.