Об этом пишет KOHA.

Что известно об инциденте?

Инцидент произошел во время заседания парламента Косово, где обсуждалась дальнейшая работа законодательного органа. Напряжение в сессионном зале резко возросло после того, как премьер-министр Альбин Курти предложил отложить учредительное заседание.

Глава правительства объяснил свою позицию необходимостью получить больше времени для переговоров с представителями различных политических сил перед выдвижением кандидатуры на пост спикера парламента.

После этого Курти вернулся на свое место в зале. Именно тогда к нему подошла депутат от партии "Альянс" Тиме Кадрияй. Женщина достала из сумки несколько яиц и начала бросать их в премьер-министра. Во время инцидента депутат кричала: "Позор, позор". После этого заседание парламента было сорвано.

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Напомним, в Косово 7 июня состоялись досрочные парламентские выборы, которые стали уже третьими менее чем за полтора года на фоне затяжного политического кризиса. Победу вновь одержала партия действующего премьер-министра Альбина Курти "Vetëvendosje", набравшая около 43% голосов.

В то же время этого результата недостаточно для самостоятельного формирования правительства, поэтому Курти снова придется искать партнеров для коалиции. Второе место заняла Демократическая партия Косово (PDK) с примерно 21% голосов, а третье – Демократическая лига Косово (LDK), набравшая около 17%.

Для голосования в стране открыли более 2,5 тысячи избирательных участков, а право голоса имели более двух миллионов граждан. Явка избирателей, по предварительным данным, оставалась низкой.

Предыдущие выборы в 2025 году также выиграла Vetëvendosje, однако партии Курти не удалось сформировать стабильное парламентское большинство. Из-за политических споров и невозможности избрать президента парламент Косово в апреле был распущен, после чего были назначены новые досрочные выборы.

Нынешнее голосование должно определить, сможет ли Курти наконец сформировать стабильное правительство и вывести страну из затянувшегося политического кризиса.