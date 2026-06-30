Як повідомляє The Spruce, від "безпечного" дизайну люди переходять до індивідуальності.

Дивіться також Плитка відходить у минуле: що тепер обирають для ванних кімнат у 2026 році

Фахівці зазначають, що бежевий як колір нікуди не зник, але його надмірне використання зробило інтер'єри схожими один на одного. У результаті з'явилася втома від однакових рішень і зросла потреба в індивідуальності. Сьогодні житло дедалі частіше сприймається не як нейтральна оболонка, а як відображення характеру та стилю життя власників.

Які тренди підкорюють інтер'єр?

Складні природні відтінки замість нейтральності

У сучасних проєктах активно використовують теплі зелені, теракотові, карамельні, глибокі сині, винні та оливкові кольори. Вони стають не лише акцентами, а й основою інтер'єру – зокрема для стін, кухонь і великогабаритних меблів.



Складні природні відтінки набирають популярності / Фото Pinterest

Фактури важливіші за декор

Замість великої кількості прикрас дизайнери роблять ставку на матеріали: натуральне дерево, камінь, рельєфні поверхні, матові текстури та металеві акценти. Саме фактурність створює глибину й характер простору.



Фактури важливіші за декор / Фото Pinterest

Персоналізація простору

Один із ключових напрямів – відхід від шаблонних рішень. У моді предмети з історією: авторська кераміка, сімейні фото, картини, речі локальних майстрів або індивідуально виготовлені меблі. Особливо цей підхід популярний у Скандинавії, де інтер'єр давно розглядають як продовження способу життя.



Персоналізція домашнього простору / Фото Pinterest

Максимум природного світла

У північній Європі світло традиційно є важливою частиною дизайну. Великі вікна, легкі штори, світлі поверхні та багаторівневе освітлення допомагають створити затишок навіть без надлишку декору.



Використання природнього світла / Фото Pinterest

Що це означає для тих, хто планує ремонт?

Експерти підкреслюють: бежевий не зникає повністю і ще довго залишатиметься базовим рішенням. Водночас головний тренд полягає не у виборі конкретного кольору, а в індивідуальності. Сучасний інтер'єр дедалі менше про "правильні правила" і дедалі більше – про простір, який відображає спосіб життя, звички та характер його мешканців.