Прочнее гранита: какие столешницы становятся новым хитом для кухни
- Фарфоровые столешницы сочетают эстетику натурального камня с практичностью, имеют высокую прочность и термостойкость.
- Дизайнеры рекомендуют избегать строго белого и других устаревших оттенков для кухонных шкафов, отдавая предпочтение теплым, природным цветам.
Когда мы слышим слово "фарфор", сразу представляем хрупкие чайные сервизы или изящные вазы. Однако сегодня этот материал выходит за пределы посуды и захватывает кухни и ванные комнаты во всем мире.
Об этом пишет издание Real Simple. Фарфоровые столешницы сочетают эстетику натурального камня и практичность, которую можно сравнить с кварцем и гранитом.
Что такое фарфоровые столешницы?
Фарфор для столешниц – это искусственно созданный материал из смеси минералов, который формируют в плиты и обжигают при сверхвысоких температурах (более 1450 градусов). Затем плиты полируют, чтобы получить желаемую текстуру и блеск. Такой процесс делает столешницы чрезвычайно прочными, термостойкими и устойчивыми к ультрафиолету.
Как пишет Granite Prestige, фарфор выдерживает горячие кастрюли и сковородки без подставок и почти не царапается – только очень острые керамические ножи могут оставить следы. Он даже прочнее гранита, а уход за ним прост: достаточно мыла и воды, иногда мягкого моющего средства.
Столешницы из фарфора / Фото Pinterest
Почему лучше выбрать фарфор?
- В отличие от натурального камня, фарфор не требует повторной герметизации. Он непористый, поэтому пятна практически не появляются. Идеальный вариант для тех, кто хочет красоту без лишних хлопот.
- Фарфор легче других материалов и обычно тоньше, что позволяет устанавливать его даже на имеющиеся столешницы. Однако важно доверять монтаж профессионалам – тонкий материал может треснуть при самостоятельной установке.
- Как искусственный материал, фарфор может имитировать любой камень – мрамор, гранит или кварц. Вы получаете роскошный вид натурального камня за меньшие деньги и с большей долговечностью.
Сравнение с кварцем и гранитом
- Пятнистость и уход: примерно на уровне кварца.
- Прочность: чуть ниже кварца, но прочнее гранита.
- Термическая стойкость: выше кварца, такая же как у гранита.
- Цена: обычно дешевле кварца и гранита, особенно если выбрать плитку.
Фарфоровые столешницы – это сочетание стиля, практичности и долговечности. Они подходят для кухонь любого дизайна, не теряют цвета на солнце и не боятся горячей посуды. Если вы планируете обновление кухни, фарфор может стать вашим лучшим союзником.
Какие оттенки шах лучше не использовать на кухне?
- Дизайнеры рекомендуют избегать строго белого, шалфейного зеленого, серого, желтого, бирюзового и медового дерева для кухонных шкафов, поскольку эти цвета могут делать интерьер устаревшим.
- В качестве альтернативы устаревшим оттенкам, дизайнеры советуют использовать теплые, природные цвета, такие как кремовый, оливковый, грибной, приглушенные сине-зеленые и натуральный дуб.