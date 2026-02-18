Міцніше за граніт: які стільниці стають новим хітом для кухні

Коли ми чуємо слово "порцеляна", одразу уявляємо тендітні чайні сервізи або витончені вази. Проте сьогодні цей матеріал виходить за межі посуду і захоплює кухні та ванні кімнати у всьому світі.

Про це пише видання Real Simple. Порцелянові стільниці поєднують естетику натурального каменю та практичність, яку можна порівняти з кварцом і гранітом.

Що таке порцелянові стільниці?

Порцеляна для стільниць – це штучно створений матеріал з суміші мінералів, який формують у плити та обпалюють за надвисоких температур (понад 1450 градусів). Потім плити полірують, щоб отримати бажану текстуру та блиск. Такий процес робить стільниці надзвичайно міцними, термостійкими та стійкими до ультрафіолету.

Як пише Granite Prestige, порцеляна витримує гарячі каструлі та сковорідки без підставок і майже не дряпається – лише дуже гострі керамічні ножі можуть залишити сліди. Вона навіть міцніша за граніт, а догляд за нею простий: достатньо мила та води, іноді м'якого миючого засобу.



Стільниці з порцеляни / Фото Pinterest

Чому краще обрати порцеляну?

На відміну від натурального каменю, порцеляна не потребує повторної герметизації. Вона непориста, тому плями практично не з'являються. Ідеальний варіант для тих, хто хоче красу без зайвого клопоту. Порцеляна легша за інші матеріали та зазвичай тонша, що дозволяє встановлювати її навіть на наявні стільниці. Проте важливо довіряти монтаж професіоналам – тонкий матеріал може тріснути під час самостійної установки. Як штучний матеріал, порцеляна може імітувати будь-який камінь – мармур, граніт чи кварц. Ви отримуєте розкішний вигляд натурального каменю за менші гроші і з більшою довговічністю.

Порівняння з кварцом і гранітом

Плямистість та догляд: приблизно на рівні кварцу.

Міцність: трохи нижче кварцу, але міцніше за граніт.

Термічна стійкість: вища за кварц, така ж як у граніту.

Ціна: зазвичай дешевше за кварц і граніт, особливо якщо обрати плитку.

Порцелянові стільниці – це поєднання стилю, практичності та довговічності. Вони підходять для кухонь будь-якого дизайну, не втрачають кольору на сонці і не бояться гарячого посуду. Якщо ви плануєте оновлення кухні, порцеляна може стати вашим кращим союзником.

