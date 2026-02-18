Об этом пишет издание Real Simple. Фарфоровые столешницы сочетают эстетику натурального камня и практичность, которую можно сравнить с кварцем и гранитом.
Что такое фарфоровые столешницы?
Фарфор для столешниц – это искусственно созданный материал из смеси минералов, который формируют в плиты и обжигают при сверхвысоких температурах (более 1450 градусов). Затем плиты полируют, чтобы получить желаемую текстуру и блеск. Такой процесс делает столешницы чрезвычайно прочными, термостойкими и устойчивыми к ультрафиолету.
Как пишет Granite Prestige, фарфор выдерживает горячие кастрюли и сковородки без подставок и почти не царапается – только очень острые керамические ножи могут оставить следы. Он даже прочнее гранита, а уход за ним прост: достаточно мыла и воды, иногда мягкого моющего средства.
Почему лучше выбрать фарфор?
- В отличие от натурального камня, фарфор не требует повторной герметизации. Он непористый, поэтому пятна практически не появляются. Идеальный вариант для тех, кто хочет красоту без лишних хлопот.
- Фарфор легче других материалов и обычно тоньше, что позволяет устанавливать его даже на имеющиеся столешницы. Однако важно доверять монтаж профессионалам – тонкий материал может треснуть при самостоятельной установке.
- Как искусственный материал, фарфор может имитировать любой камень – мрамор, гранит или кварц. Вы получаете роскошный вид натурального камня за меньшие деньги и с большей долговечностью.
Сравнение с кварцем и гранитом
- Пятнистость и уход: примерно на уровне кварца.
- Прочность: чуть ниже кварца, но прочнее гранита.
- Термическая стойкость: выше кварца, такая же как у гранита.
- Цена: обычно дешевле кварца и гранита, особенно если выбрать плитку.
Фарфоровые столешницы – это сочетание стиля, практичности и долговечности. Они подходят для кухонь любого дизайна, не теряют цвета на солнце и не боятся горячей посуды. Если вы планируете обновление кухни, фарфор может стать вашим лучшим союзником.
Какие оттенки шах лучше не использовать на кухне?
- Дизайнеры рекомендуют избегать строго белого, шалфейного зеленого, серого, желтого, бирюзового и медового дерева для кухонных шкафов, поскольку эти цвета могут делать интерьер устаревшим.
- В качестве альтернативы устаревшим оттенкам, дизайнеры советуют использовать теплые, природные цвета, такие как кремовый, оливковый, грибной, приглушенные сине-зеленые и натуральный дуб.