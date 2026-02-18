Об этом пишет издание Real Simple. Фарфоровые столешницы сочетают эстетику натурального камня и практичность, которую можно сравнить с кварцем и гранитом.

Смотрите также Правила игры изменились: какие цвета штор станут сенсацией в 2026 году

Что такое фарфоровые столешницы?

Фарфор для столешниц – это искусственно созданный материал из смеси минералов, который формируют в плиты и обжигают при сверхвысоких температурах (более 1450 градусов). Затем плиты полируют, чтобы получить желаемую текстуру и блеск. Такой процесс делает столешницы чрезвычайно прочными, термостойкими и устойчивыми к ультрафиолету.

Как пишет Granite Prestige, фарфор выдерживает горячие кастрюли и сковородки без подставок и почти не царапается – только очень острые керамические ножи могут оставить следы. Он даже прочнее гранита, а уход за ним прост: достаточно мыла и воды, иногда мягкого моющего средства.



Столешницы из фарфора / Фото Pinterest

Почему лучше выбрать фарфор?

В отличие от натурального камня, фарфор не требует повторной герметизации. Он непористый, поэтому пятна практически не появляются. Идеальный вариант для тех, кто хочет красоту без лишних хлопот. Фарфор легче других материалов и обычно тоньше, что позволяет устанавливать его даже на имеющиеся столешницы. Однако важно доверять монтаж профессионалам – тонкий материал может треснуть при самостоятельной установке. Как искусственный материал, фарфор может имитировать любой камень – мрамор, гранит или кварц. Вы получаете роскошный вид натурального камня за меньшие деньги и с большей долговечностью.

Сравнение с кварцем и гранитом

Пятнистость и уход: примерно на уровне кварца.

Прочность: чуть ниже кварца, но прочнее гранита.

Термическая стойкость: выше кварца, такая же как у гранита.

Цена: обычно дешевле кварца и гранита, особенно если выбрать плитку.

Фарфоровые столешницы – это сочетание стиля, практичности и долговечности. Они подходят для кухонь любого дизайна, не теряют цвета на солнце и не боятся горячей посуды. Если вы планируете обновление кухни, фарфор может стать вашим лучшим союзником.

Какие оттенки шах лучше не использовать на кухне?